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«Назад в СССР» предложили вернуться учащимся и преподавателям СШ №26 г.Бреста

29.02.2020 11:30 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

28.02.2020 в стенах школы №26 состоялась вечеринка под названием «Назад в СССР», организованная педагогическим коллективом учреждения образования.

«Назад в СССР» предложили вернуться учащимся и преподавателям СШ №26 г.Бреста

Гостями мероприятия стали команды обучающихся брестских школ №4, 10, 24.

«Назад в СССР» предложили вернуться учащимся и преподавателям СШ №26 г.Бреста

В ходе вечеринки каждый участник имел возможность проверить свои знания в области культуры, литературы, географии и истории родного края, отвечая на вопросы интеллектуальной викторины.

«Назад в СССР» предложили вернуться учащимся и преподавателям СШ №26 г.Бреста

Особый колорит вечеринке придал «советский» дресс-код, который был одним из обязательных условий участия.

«Назад в СССР» предложили вернуться учащимся и преподавателям СШ №26 г.Бреста

Предметы быта, репродукции картин, созданная фотозона позволили участникам окунуться в атмосферу советских школ.

 
 
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  28.02.2020 в стенах школы №26 состоялась вечеринка под названием «Назад в СССР», организованная педагогическим коллективом учреждения образования. Гостями...
 
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