«Назад в СССР» предложили вернуться учащимся и преподавателям СШ №26 г.Бреста

Источник материала: Виртуальный Брест

28.02.2020 в стенах школы №26 состоялась вечеринка под названием «Назад в СССР», организованная педагогическим коллективом учреждения образования.





Гостями мероприятия стали команды обучающихся брестских школ №4, 10, 24.





В ходе вечеринки каждый участник имел возможность проверить свои знания в области культуры, литературы, географии и истории родного края, отвечая на вопросы интеллектуальной викторины.





Особый колорит вечеринке придал «советский» дресс-код, который был одним из обязательных условий участия.





Предметы быта, репродукции картин, созданная фотозона позволили участникам окунуться в атмосферу советских школ.