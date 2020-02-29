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«Назад в СССР» предложили вернуться учащимся и преподавателям СШ №26 г.Бреста
29.02.2020 11:30 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
28.02.2020 в стенах школы №26 состоялась вечеринка под названием «Назад в СССР», организованная педагогическим коллективом учреждения образования.
Гостями мероприятия стали команды обучающихся брестских школ №4, 10, 24.
В ходе вечеринки каждый участник имел возможность проверить свои знания в области культуры, литературы, географии и истории родного края, отвечая на вопросы интеллектуальной викторины.
Особый колорит вечеринке придал «советский» дресс-код, который был одним из обязательных условий участия.
Предметы быта, репродукции картин, созданная фотозона позволили участникам окунуться в атмосферу советских школ.
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28.02.2020 в стенах школы №26 состоялась вечеринка под названием «Назад в СССР», организованная педагогическим коллективом учреждения образования. Гостями...
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