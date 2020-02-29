Совместная акция ГАИ, Красного Креста и МЧС состоялась в Брестском ОЦМР «Тонус»

Источник материала: Виртуальный Брест

Совместная акция ГАИ , Брестской городской организации Красного Креста и Брестского городского отдела МЧС в рамках «Единого дня безопасности» состоялась в Брестском ОЦМР «Тонус».





«Проводить такие мероприятия крайне необходимо, потому что эти дети являются полноценными участниками дорожного движения, но в силу своих особенностей требуют большего внимания», – отметили сотрудники ГАИ в самом начале акции.





Правоохранители в легкой и доступной форме напомнили мальчишкам и девчонкам правила поведения на дороге, подчеркнув, что проезжая часть – это зона повышенной опасности, и юным пешеходам следует быть крайне внимательными. К слову, многие ребята продемонстрировали отличные знания Правил дорожного движения, а в беседе с инспекторами рассказали, что их мамы и папы иногда разговаривают по телефону во время движения и забывают пристегнуться. Инспекторы ГАИ тут же призвали их быть более дисциплинированными, ведь от их поступков зависит жизнь детей.





Затем присутствующих детей пригласили расположиться на тематическом ковре безопасности, где в игровой форме они знакомились с дорожными знаками.

Пока малыши были увлечены занятиями с милиционерами, представители Красного Креста провели с их родителями тренинг по оказанию первой медицинской помощи. Затем сотрудники МЧС напомнили правила поведения в быту, а завершилось мероприятие раздачей фликеров и материалами наглядной агитации.