Может ли учитель называть детей «баранами» и угрожать «размазать по стене»? Спорная ситуация в школе Бреста

Источник материала: Виртуальный Брест

«Мы боимся за своих детей», — с таким посылом обратились в редакцию Ребенок.BY родители третьеклассников одной из школ Бреста. Взволнованные мамы уверяют, что педагог называет детей обидными словами, запугивает ребят, из-за чего они боятся отвечать на уроках и вообще ходят в школу со слезами. Учитель и администрация школы с такими обвинениями не соглашаются, по их словам, педагогическая строгость нужна, чтобы в классе был порядок, а успеваемость росла.





Недавно в Министерстве образования предложили проект этических правил для педагогов. В нем говорится, что учитель должен уважительно относиться к ученикам, не допускать физического и психического насилия к детям. Но где грань между строгостью и неуважением? На примере ситуации в одной из школ Бреста попытаемся разобраться, какое поведение учителя можно считать допустимым.

Родители третьеклассников вкратце описывают, что случилось. Осенью молодой классный руководитель ушла в декретный отпуск. На замену ей пришла учитель, которая до этого работала воспитателем в продленке, затем ушла на пенсию, но согласилась выйти на временную работу. По словам нескольких родителей, у этого учителя случилось «эмоциональное и профессиональное выгорание», и она не имеет права больше работать в школе.

— Педагог постоянно срывается на крик и унижения, что в педагогической практике совершенно недопустимо. В начале учебного года она даже позволяла себе поднимать руку на детей — выкручивала пальцы, била по рукам, раздавала регулярно подзатыльники, поднимала ребенка из-за парты за воротник, сбрасывала учебные принадлежности с парты, могла ударить ребенка и потом звонить родителям и приносить извинения за свое непристойное поведение.

Дети пишут записки о том, что «лучше умереть, чем ходить в школу»

Родители говорят, что пытались сначала разговаривать с учителем, но взаимопонимания найти не удалось. Учитель удалилась из вайбер-группы и перестала общаться с родителями.

— После разговора она пожаловалась на нас руководству школы и изъявила желание уволиться, но ее уговорили остаться. После этого физическое насилие над детьми практически прекратилось, а вот постоянные крики и унижения — нет. Дети не могут нормально, в спокойной обстановке усваивать информацию, находятся в постоянном стрессе. Новый материал практически не объясняется, приходится с детьми разбирать все самостоятельно дома, успеваемость очень упала. Дети отказываются ходить в школу, идут силой и с плачем, родители находят записки о том, что «лучше умереть, чем опять идти в школу».

Одна из мам рассказала нам, что после уроков ее ребенок жаловался на дикие боли и попал в больницу. Но причин для болезни врачи не нашли, сказали, что это психосоматика.

— Мой ребенок жалуется, что учитель кричит так, что «мурашки по всему телу идут». Преподаватель постоянно внушает детям, что они не нужны своим родителям, что родители их сдали в школу, чтобы не заниматься своими детьми. Она регулярно не пускает их на перемены, заканчивается один урок и начинается следующий, не пускает детей во время урока в туалет. Дети запуганы, никак себя не проявляют, говорят, что лучше сидеть и молчать. Зная материал, они отказываются поднимать руки и отвечать, так как боятся учителя. Белорусский язык на 70% учитель ведет на русском, а потом требует у детей, чтобы они говорили на белорусском языке.

После многочисленных жалоб детей родители решили записать аудио, чтобы понять, что происходит на уроках. Мы прослушали записи и убедились, что учитель часто повышает голос на учеников, называет детей «баранами», угрожает тем, что «размажет по стенке».

Для удобства мы смонтировали один аудиофайл из нескольких отрывков. Исходники аудиозаписей есть в редакции



Родители обращались в администрацию школы с просьбой отстранить педагога от занятий, поскольку «учитель не соответствует ни одному из пунктов этического кодекса, разработанного Министерством образования». После этого на уроки в класс несколько раз приходили завуч и психолог, но претензий к учителю у них не было.

— Они разводят руками, говорят, что некому работать, учителей не хватает. Но мы как родители считаем, что подобные высказывания и поведение педагога нарушают детскую психику и могут негативно отразиться на развитии детей.

Фрагмент с урока русского языка

Фрагмент с урока белорусского языка

Класс разделился: «Работа учителя нас устраивает»

Выяснилось, что далеко не все родители настроены против учителя.

— Наш учитель привыкла к сложившейся системе образования, и к ней нужно искать подход, как к любому человеку. Есть родители, у которых сложились с ней хорошие отношения, есть те, кто не смог найти общего языка. А в принципе работа учителя класс устраивает, за исключением нескольких родителей, — рассказала нам представитель родительского комитета.

— Другие родители говорят об оскорблениях со стороны учителя. Вы слышали о таком?

— Я не могу знать, как ведутся уроки. Я же там не присутствую.

— А дети что рассказывают?

— Я спрашиваю у своего ребенка, как дела в школе, злой ли учитель, ругался или нет? Мой ребенок не дает никаких комментариев, как-то говорил, что ему мешают некоторые дети учиться, но тему учителя мой ребенок не затрагивает.

Администрация: «Учитель у нас никак не защищен»

Директор школы подчеркивает, что ситуация неоднозначная. Есть как недовольные родители, так и те, кто поддерживает методы педагога.

— Она человек пожилой и отличается спецификой воспитания, заложенной в Советском Союзе. Учитель делает упор на то, чтобы давать детям знания. Да, она суховата, и все это по-разному воспринимают. Некоторым родителям важно, чтобы с их детьми «сюсюкались». А у нее другая методика. В прошлом году, когда она ушла из школы по возрасту, родители приходили и выражали сожаление. Говорили: «Кто же теперь наших детей досмотрит, мы же на них управу не можем найти». А она собрала их в кучу.

По словам директора, у педагога еще ни разу не было случаев травматизма, она всегда внимательно выполняет программу. Успеваемость в классе заметно выросла за последние несколько месяцев. Но родители этого не ценят.

— Она сегодня не вышла на работу. Сказала завучу, что всю жизнь проработала, замечаний не было, всегда старалась, а знания никому не нужны. Представляете, как ей обидно! Сейчас очень трудно с педагогами, учителей начальных классов не хватает, молодежь не очень-то хочет идти в школу. А она ситуацию спасала.

— Вы слышали аудиозаписи, которые приносили родители?

— Нет, не слышала, я была в отпуске, недавно вышла. Когда в январе впервые ко мне подошли родители, мы пытались найти компромисс. Разговаривали с учителем, завуч ходила на уроки, смотрела, как они проходят. Психолог наблюдала за детьми, и какого-то насилия — морального или физического — там не было и в помине. Учитель квалифицированный, замечаний по ее методике обучения у нас не было.





— Допустимо ли детей называть баранами?

— Нет, конечно, недопустимо, равно как и недопустимо родителю говорить о том, что учитель «безмозглый» или что у него нет квалификации. Я за уважение и за разговор. Я предлагала маме, которая больше всех недовольна, поменять школу, она из другого микрорайона. Но она сказала, что не хочет, ведь школа такая хорошая. <...> Вообще очень грустно, что учитель у нас сегодня никак не защищен. И очень жаль, что пока еще не принята на законодательном уровне ответственность за клевету в адрес учителя.

Учитель: «Эти дети понимают только крик»

Мы дозвонились до учителя, в адрес которого родители высказывают претензии. Спросили, правда ли, что она время от времени повышает голос на детей. По словам педагога, с некоторыми ребятами из этого класса другие методы не работают.

— Я пришла сюда на замену. Класс очень тяжелый и в плане поведения детей, и в плане знаний. Когда я пришла, там дисциплина была никакая. Дети вскакивали, толкали друг друга, кричали — и такие детские забавы могли продолжаться в течение всего дня. Я сначала пыталась решать проблемы спокойно, проводила беседы, как надо себя вести. Но ни у детей, ни у родителей нет никакой мотивации на учебу. Они агрессивные и понимают только крик. Я пыталась и так и эдак, а когда стукнула по столу рукой — тогда они меня увидели.

— Такая тактика конкретно для этого класса или вы всегда так работали?

— Я не работала так всегда, этого требовали какие-то ситуации, когда, например, они втыкали карандаши между пальцев или ручкой тыкали друг в друга, третировали один одного, прятали спортивную одежду. Как я могла их успокоить? У них мотивации к учебе нет, в тетрадях могли ничего не писать. После второго урока организованный завтрак пропускали, а потом бегали в буфет, на уроки опаздывали и ели потом сладости на уроках.

— Родители говорят, что вы не пускали детей играть на переменах.

— Иногда бывало такое, я ведь должна пройти программу, которая запланирована. А тут пока успокоишь их — 10 минут урока пройдет, конечно, иногда я их оставляла на пару минут. <...> Вообще как только я пришла, когда увидела уровень детей, провела родительское собрание. И сказала родителям: уважаемые, почему же вы так не любите своих детей? Почему вы не заинтересованы в их учебе? Все разложила по полочкам. Может быть, им это не понравилось.

— Еще родители говорят, что вы выкручивали детям пальцы, били по рукам.

— Ничего подобного. Я могла подойти, взять руку и указать пальчиком в книгу. Говорила: вот здесь мы работаем. Они ведь в третьем классе не могли найти нужную строчку в книге.

— Признаете ли вы, что где-то перегибали палку?

— Какое-то резкое слово могла сказать, я же тоже живой человек. Но человеческий тон они не понимали, только сейчас начали понимать. И грамотнее писать стали, но родителям это не надо: ни грамотность, ни их образование. <...> Они начали эту войну с учителем. И выделяются три ребенка (учитель перечисляет фамилии детей — прим. Ред.). Я им просто сейчас ставлю поведение "неуд". Эти дети провоцируют, они маленькие да удаленькие. А у родителей любовь слепая, они не видят, что они взращивают и кого они взращивают. Я пожилой человек, 45 лет стажа, я не просто с улицы пришла. Свою работу я знаю. И я как профессионал на своем месте.

— А у вас раньше были конфликты с родителями?

— Какие-то нюансы были, но таких жалоб — нет, а я сколько выпустила этих детей. У меня голос поставленный, учительский, я еще музыкант по первой профессии, у меня хорошая дикция, а если я разволнуюсь, в два раза громче говорю, поэтому все может так восприниматься.

— Как думаете, дети вас боятся?



— Ничего они не боятся, единственное, что я у них отсекла вот эти игры непонятные и зверские. Класс был упущен в плане знаний, с детьми надо работать, а им не хочется.

— Читали ли вы этический кодекс учителя? Соответствует ли ваша методика этим правилам?



— Когда нет отвлекающих моментов и третирования со стороны детей, тогда все соответствует. <...> Я считаю, что родители раздули эту проблему. Проблема лишь в том, что они мешают мне работать. У них низкий IQ, и уровень низкий, и мотивация по отношению к учебе собственных детей низкая. А это не детский сад, а школа, и в школе другой режим.

Насколько нам известно, после интервью учитель не вышла на работу. На замену пришли другие педагоги. Родители говорят, что дети довольны учебным днем, с удовольствием тянули руки и отвечали на уроке, а когда узнали об увольнении учителя, за закрытой дверью кричали "ура".

— Даже если сейчас не будет постоянного учителя, а каждый день замены, это все равно для детей лучше, — убеждены родители.

А как вы считаете, допустимы ли описанные методы преподавания в школе? Поделитесь мнением в комментариях.