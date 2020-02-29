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Может ли учитель называть детей «баранами» и угрожать «размазать по стене»? Спорная ситуация в школе Бреста
29.02.2020 11:30 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
«Мы боимся за своих детей», — с таким посылом обратились в редакцию Ребенок.BY родители третьеклассников одной из школ Бреста. Взволнованные мамы уверяют, что педагог называет детей обидными словами, запугивает ребят, из-за чего они боятся отвечать на уроках и вообще ходят в школу со слезами. Учитель и администрация школы с такими обвинениями не соглашаются, по их словам, педагогическая строгость нужна, чтобы в классе был порядок, а успеваемость росла.
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Родители третьеклассников вкратце описывают, что случилось. Осенью молодой классный руководитель ушла в декретный отпуск. На замену ей пришла учитель, которая до этого работала воспитателем в продленке, затем ушла на пенсию, но согласилась выйти на временную работу. По словам нескольких родителей, у этого учителя случилось «эмоциональное и профессиональное выгорание», и она не имеет права больше работать в школе.
— Педагог постоянно срывается на крик и унижения, что в педагогической практике совершенно недопустимо. В начале учебного года она даже позволяла себе поднимать руку на детей — выкручивала пальцы, била по рукам, раздавала регулярно подзатыльники, поднимала ребенка из-за парты за воротник, сбрасывала учебные принадлежности с парты, могла ударить ребенка и потом звонить родителям и приносить извинения за свое непристойное поведение.
Дети пишут записки о том, что «лучше умереть, чем ходить в школу»
Родители говорят, что пытались сначала разговаривать с учителем, но взаимопонимания найти не удалось. Учитель удалилась из вайбер-группы и перестала общаться с родителями.
— После разговора она пожаловалась на нас руководству школы и изъявила желание уволиться, но ее уговорили остаться. После этого физическое насилие над детьми практически прекратилось, а вот постоянные крики и унижения — нет. Дети не могут нормально, в спокойной обстановке усваивать информацию, находятся в постоянном стрессе. Новый материал практически не объясняется, приходится с детьми разбирать все самостоятельно дома, успеваемость очень упала. Дети отказываются ходить в школу, идут силой и с плачем, родители находят записки о том, что «лучше умереть, чем опять идти в школу».
Одна из мам рассказала нам, что после уроков ее ребенок жаловался на дикие боли и попал в больницу. Но причин для болезни врачи не нашли, сказали, что это психосоматика.
— Мой ребенок жалуется, что учитель кричит так, что «мурашки по всему телу идут». Преподаватель постоянно внушает детям, что они не нужны своим родителям, что родители их сдали в школу, чтобы не заниматься своими детьми. Она регулярно не пускает их на перемены, заканчивается один урок и начинается следующий, не пускает детей во время урока в туалет. Дети запуганы, никак себя не проявляют, говорят, что лучше сидеть и молчать. Зная материал, они отказываются поднимать руки и отвечать, так как боятся учителя. Белорусский язык на 70% учитель ведет на русском, а потом требует у детей, чтобы они говорили на белорусском языке.
После многочисленных жалоб детей родители решили записать аудио, чтобы понять, что происходит на уроках. Мы прослушали записи и убедились, что учитель часто повышает голос на учеников, называет детей «баранами», угрожает тем, что «размажет по стенке».
Для удобства мы смонтировали один аудиофайл из нескольких отрывков. Исходники аудиозаписей есть в редакции
— Они разводят руками, говорят, что некому работать, учителей не хватает. Но мы как родители считаем, что подобные высказывания и поведение педагога нарушают детскую психику и могут негативно отразиться на развитии детей.
Фрагмент с урока русского языка
Фрагмент с урока белорусского языка
Класс разделился: «Работа учителя нас устраивает»
Выяснилось, что далеко не все родители настроены против учителя.
— Наш учитель привыкла к сложившейся системе образования, и к ней нужно искать подход, как к любому человеку. Есть родители, у которых сложились с ней хорошие отношения, есть те, кто не смог найти общего языка. А в принципе работа учителя класс устраивает, за исключением нескольких родителей, — рассказала нам представитель родительского комитета.
— Другие родители говорят об оскорблениях со стороны учителя. Вы слышали о таком?
— Я не могу знать, как ведутся уроки. Я же там не присутствую.
— А дети что рассказывают?
— Я спрашиваю у своего ребенка, как дела в школе, злой ли учитель, ругался или нет? Мой ребенок не дает никаких комментариев, как-то говорил, что ему мешают некоторые дети учиться, но тему учителя мой ребенок не затрагивает.
Администрация: «Учитель у нас никак не защищен»
Директор школы подчеркивает, что ситуация неоднозначная. Есть как недовольные родители, так и те, кто поддерживает методы педагога.
— Она человек пожилой и отличается спецификой воспитания, заложенной в Советском Союзе. Учитель делает упор на то, чтобы давать детям знания. Да, она суховата, и все это по-разному воспринимают. Некоторым родителям важно, чтобы с их детьми «сюсюкались». А у нее другая методика. В прошлом году, когда она ушла из школы по возрасту, родители приходили и выражали сожаление. Говорили: «Кто же теперь наших детей досмотрит, мы же на них управу не можем найти». А она собрала их в кучу.
По словам директора, у педагога еще ни разу не было случаев травматизма, она всегда внимательно выполняет программу. Успеваемость в классе заметно выросла за последние несколько месяцев. Но родители этого не ценят.
— Она сегодня не вышла на работу. Сказала завучу, что всю жизнь проработала, замечаний не было, всегда старалась, а знания никому не нужны. Представляете, как ей обидно! Сейчас очень трудно с педагогами, учителей начальных классов не хватает, молодежь не очень-то хочет идти в школу. А она ситуацию спасала.
— Вы слышали аудиозаписи, которые приносили родители?
— Нет, не слышала, я была в отпуске, недавно вышла. Когда в январе впервые ко мне подошли родители, мы пытались найти компромисс. Разговаривали с учителем, завуч ходила на уроки, смотрела, как они проходят. Психолог наблюдала за детьми, и какого-то насилия — морального или физического — там не было и в помине. Учитель квалифицированный, замечаний по ее методике обучения у нас не было.
— Допустимо ли детей называть баранами?
— Нет, конечно, недопустимо, равно как и недопустимо родителю говорить о том, что учитель «безмозглый» или что у него нет квалификации. Я за уважение и за разговор. Я предлагала маме, которая больше всех недовольна, поменять школу, она из другого микрорайона. Но она сказала, что не хочет, ведь школа такая хорошая. <...> Вообще очень грустно, что учитель у нас сегодня никак не защищен. И очень жаль, что пока еще не принята на законодательном уровне ответственность за клевету в адрес учителя.
Учитель: «Эти дети понимают только крик»
Мы дозвонились до учителя, в адрес которого родители высказывают претензии. Спросили, правда ли, что она время от времени повышает голос на детей. По словам педагога, с некоторыми ребятами из этого класса другие методы не работают.
— Я пришла сюда на замену. Класс очень тяжелый и в плане поведения детей, и в плане знаний. Когда я пришла, там дисциплина была никакая. Дети вскакивали, толкали друг друга, кричали — и такие детские забавы могли продолжаться в течение всего дня. Я сначала пыталась решать проблемы спокойно, проводила беседы, как надо себя вести. Но ни у детей, ни у родителей нет никакой мотивации на учебу. Они агрессивные и понимают только крик. Я пыталась и так и эдак, а когда стукнула по столу рукой — тогда они меня увидели.
— Такая тактика конкретно для этого класса или вы всегда так работали?
— Я не работала так всегда, этого требовали какие-то ситуации, когда, например, они втыкали карандаши между пальцев или ручкой тыкали друг в друга, третировали один одного, прятали спортивную одежду. Как я могла их успокоить? У них мотивации к учебе нет, в тетрадях могли ничего не писать. После второго урока организованный завтрак пропускали, а потом бегали в буфет, на уроки опаздывали и ели потом сладости на уроках.
— Родители говорят, что вы не пускали детей играть на переменах.
— Иногда бывало такое, я ведь должна пройти программу, которая запланирована. А тут пока успокоишь их — 10 минут урока пройдет, конечно, иногда я их оставляла на пару минут. <...> Вообще как только я пришла, когда увидела уровень детей, провела родительское собрание. И сказала родителям: уважаемые, почему же вы так не любите своих детей? Почему вы не заинтересованы в их учебе? Все разложила по полочкам. Может быть, им это не понравилось.
— Еще родители говорят, что вы выкручивали детям пальцы, били по рукам.
— Ничего подобного. Я могла подойти, взять руку и указать пальчиком в книгу. Говорила: вот здесь мы работаем. Они ведь в третьем классе не могли найти нужную строчку в книге.
— Признаете ли вы, что где-то перегибали палку?
— Какое-то резкое слово могла сказать, я же тоже живой человек. Но человеческий тон они не понимали, только сейчас начали понимать. И грамотнее писать стали, но родителям это не надо: ни грамотность, ни их образование. <...> Они начали эту войну с учителем. И выделяются три ребенка (учитель перечисляет фамилии детей — прим. Ред.). Я им просто сейчас ставлю поведение "неуд". Эти дети провоцируют, они маленькие да удаленькие. А у родителей любовь слепая, они не видят, что они взращивают и кого они взращивают. Я пожилой человек, 45 лет стажа, я не просто с улицы пришла. Свою работу я знаю. И я как профессионал на своем месте.
— А у вас раньше были конфликты с родителями?
— Какие-то нюансы были, но таких жалоб — нет, а я сколько выпустила этих детей. У меня голос поставленный, учительский, я еще музыкант по первой профессии, у меня хорошая дикция, а если я разволнуюсь, в два раза громче говорю, поэтому все может так восприниматься.
— Как думаете, дети вас боятся?
— Читали ли вы этический кодекс учителя? Соответствует ли ваша методика этим правилам?
Насколько нам известно, после интервью учитель не вышла на работу. На замену пришли другие педагоги. Родители говорят, что дети довольны учебным днем, с удовольствием тянули руки и отвечали на уроке, а когда узнали об увольнении учителя, за закрытой дверью кричали "ура".
— Даже если сейчас не будет постоянного учителя, а каждый день замены, это все равно для детей лучше, — убеждены родители.
А как вы считаете, допустимы ли описанные методы преподавания в школе? Поделитесь мнением в комментариях.
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Может ли учитель называть детей «баранами» и угрожать «размазать по стене»? Спорная ситуация в школе Бреста
«Мы боимся за своих детей», — с таким посылом обратились в редакцию Ребенок.BY родители третьеклассников одной из школ Бреста. Взволнованные мамы уверяют, что...
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