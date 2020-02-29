«Кровь из носу платить надо». Лукашенко — про пенсионную ловушку, зарплаты и низкие доходы

Источник материала: Виртуальный Брест

Власти намерены рассмотреть возможность создания спецфонда по выплате зарплаты предприятиям-банкротам, а также взяться за предприятия, на которых зарплаты ниже 500 рублей. Это следует из выступления Александра Лукашенко на VIII съезде Федерации профсоюзов, который прошел 28 февраля в Минске. Президент также затронул проблему пенсионных взносов в ФСЗН предприятиями-банкротами, а еще говорил про то, что новые рабочие места, которые создают по всей стране, должны быть высокопроизводительными, сообщается на сайте главы государства. При этом президент дал совет, что нужно делать белорусам, чтобы «нормально жить».





Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Глава государства в целом обозначил проблемы, о которых не первый год говорят профсоюзы и в правительстве, но конкретные шаги для их решения не предпринимаются. К примеру, профсоюзы регулярно критикуют существующую пенсионную систему, но власти не реагируют на это, по крайней мере публично. Сегодня президент заявил, что существующая пенсионная система изжила себя, и анонсировал, что после президентских выборов власти займутся созданием «самой лучшей системы в мире».

Про новые рабочие места

Президент напомнил, что на Пятом Всебелорусском собрании была поставлена задача создать за пятилетку не менее 250 тысяч новых рабочих мест. «Если смотреть исключительно на цифры, то вроде бы задача выполняется, решается. Но вопрос в качестве этих показателей. Новые рабочие места должны быть высокопроизводительными. Если же там зарплата 400−500 рублей, то такое рабочее место никому не надо», — подчеркнул Александр Лукашенко.

Впрочем, даже если «смотреть исключительно на цифры», то план не каждый год удается выполнять. В 2019 году власти планировали создать 67 660 новых рабочих мест, а по факту вышло 66 759.

В 2018 году власти хотели создать 70 тысяч рабочих мест, а по факту получилось 73 435 (перевыполнили все регионы).

За 2017 год в стране планировалось создать 70 тысяч новых рабочих мест, а по факту открыли 69 807. Не смогли выполнить прогноз три региона: Минск, Минская и Могилевская области. Больше всего недотянули до прогнозных показателей столичные предприятия, несмотря на административный ресурс.

Однако количество созданных новых рабочих мест как в 2017 году, так и в 2016-м вызывало вопросы у проверяющих, не обходилось без фиктивного трудоустройства и «формальных показателей». В прошлом году у проверяющих также были вопросы по вновь созданным рабочим местам. Среди нарушений — недостоверная информация по новым рабочим местам.

Уточним, что в статистике учитываются трудоустроенные на вновь созданные рабочие места за счет создания новых производств (включая реконструкцию, расширение производства, увеличение сменности) и предприятий. При этом в статистике не учитываются микроорганизации и малые организации без ведомственной подчиненности.

«Это надо выжигать каленым железом». Про невыплату зарплат и пенсионную ловушку

Александр Лукашенко высказался и по вопросам занятости и зарплаты. Президент призвал профсоюзы обратить внимание на эти моменты. «Зарплата, безусловно, важнейший вопрос для людей. И он всегда должен быть в поле зрения профсоюзов», — считает он.

Александр Лукашенко потребовал «выжигать каленым железом» факты несвоевременной выплаты зарплаты. «То, что человек заработал, должно быть ему выплачено безоговорочно», — заявил президент.

Он отметил, что, как его информировали профсоюзы, наибольшую обеспокоенность вызывают факты несвоевременной выплаты. «Вот это надо выжигать каленым железом, не считаясь ни с чем. Ответственность руководителей предприятий должна быть однозначная. Зарплату кровь из носу платить надо», — подчеркнул Александр Лукашенко.

По его словам, задержки выплаты зарплаты характерны для ряда сельскохозяйственных организаций Витебской области. Причем в некоторых случаях в январе люди не получили расчет за октябрь. «Более того, люди не только зарплаты своей не видят, но и лишаются части пенсии. Потому что наниматели не платят за них взносы в Фонд социальной защиты. Это, конечно, недопустимо!» — сказал президент.

Александр Лукашенко в этой связи заметил, что, наверное, КГК, правительство , прокуратура ждут очередных жестких поручений. «Не хотелось бы приходить к этой жесткости. В противном случае мы задержим зарплату всем перечисленным структурам и выплатим за этот счет зарплату тем людям, кому не выплачена», — предупредил президент.





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«Я неоднократно повторял, что своевременная выплата заработной платы является одним из важнейших показателей эффективности работы руководства. Труд должен быть оплачен. Причем вовремя!» — добавил президент.

Профсоюзы не первый год пытаются привлечь внимание властей к тому, что достаточно часто возникают ситуации, когда предприятия, которые испытывают экономические трудности, не уплачивают за своих сотрудников страховые взносы. «А ведь если организация не платила в ФСЗН, то у людей не формируется страховой стаж», — отмечали профсоюзы. Проще говоря, работники попадают в пенсионную ловушку.

Между тем власти перестали публиковать статистику по проблемным предприятиям по выплате зарплат. Так, Белстат теперь на нерегулярной основе размещает на сайте данные по просроченной задолженности по зарплате, а департамент госинспекции труда Минтруда перестал публиковать список организаций и ИП (как и их число), которые платят своим работникам меньше «минималки», а также не своевременно выплачивают деньги.

Про зарплаты на предприятиях-банкротах

В этой связи глава государства потребовал усилить роль местных властей, активнее привлекать их к решению проблем предприятий. «Почему вы не стали антикризисными управляющими и не спасаете предприятие? Там же люди работают!» — обратился президент к работникам исполкомов.

Он также пообещал обсудить идею ФПБ о создании спецфонда по выплате зарплаты предприятиям-банкротам. «Мы проведем совещание и выработаем сбалансированную позицию. Главное — все предложения должны быть реально просчитаны на перспективу, отвечать интересам и предприятий, и работников», — отметил президент.

Александр Лукашенко обратил внимание руководителей на местах, чтобы они на своем уровне помогали выводить предприятия из кризисных ситуаций и оказывали поддержку работникам таких производств. «Займитесь этими вопросами, чтобы пока мы будем формировать нормотворческую базу, вы вместе с профсоюзами решили эти людские вопросы и проблемы», — поручил президент.

Ранее в Федерации профсоюзов рассказывали, что в Беларуси разработали концепцию обязательного страхования работников от невыплаты зарплаты на случай, если организация или предприятие, где они работали, обанкротится.

Про зарплаты ниже 500 рублей

Президент заявил, что в целом профсоюзам совместно с Министерством труда и соцзащиты надо взять на контроль те организации, где уровень зарплаты ниже 500 рублей. «А правительству поставлена год назад задача — нам надо сейчас посмотреть на зарплату, где она ниже 500 долларов», — добавил он.

В правительстве ранее заявляли, что в первом квартале должны в полном объеме решить задачу по выходу на уровень зарплаты в 500 рублей в организациях.

О том, что власти займутся предприятиями, на которых средняя зарплата ниже 500 рублей, сообщалось еще в августе прошлого года. Напомним, ранее правительство планировало к 1 июля 2019 года поднять на всех предприятиях средние зарплаты до 400 рублей, но выполнить план не удалось.

При этом почти половина предложений нанимателей, которые значатся в общереспубликанском банке вакансий (а это почти 42 тысячи из 85,4 тысячи), — на зарплату до 500 рублей. К тому же суммы, как правило, указаны до уплаты налогов.

Лайфхак от президента, что нужно сделать, чтобы лучше жить

Президент подчеркнул важность надежной защиты тех, кто добросовестно трудится на предприятиях и в организациях, но одновременно напомнил о роли профсоюзов в противодействии обратным фактам.

«Надо шевелиться для того, чтобы нормально жить. И у нас много таких людей. Слава богу, Беларусь еще не обленилась настолько, чтобы не понимать: больше работаешь — больше зарабатываешь. И вот таких людей мы должны поддерживать. Это моя политика — политика справедливости. Да, о зарплате много говорим, но это не „зряплата“, а зарплата, которую нужно заработать. И на это надо работников настраивать», — сказал президент.

«Если хочешь жить лучше, работать нужно больше. Мы захотели рынка, вступили в него, а это конкуренция, — отметил Александр Лукашенко. — Сегодня рабочие места есть. Да, можно сказать, что это не те рабочие места (речь о невысокой зарплате. — Прим. ред.). Но чтобы иметь то рабочее место, на рынке надо конкурировать. Начиная от образования и заканчивая тем образом жизни, которым ты сегодня живешь. Это реальность. И такая реальность справедлива, чтобы не было уравниловки».

Президент подчеркнул, что особо необходимо поддерживать людей труда, которые создают блага. «Но давайте откровенно. Трудно, наверное, процент посчитать. А сколько бездельников и прилипал, как их раньше называли?» — отметил Александр Лукашенко.

Про защиту работников, но не всех

«Мы не должны огулом всех защищать. Мы должны обеспечить защиту тем, кто работает. Кто не хочет, того надо научить или заставить работать. Надо дифференцироваться в трудовых коллективах», — заявил Александр Лукашенко.

«Человек-трудяга должен быть защищен. Денег жалеть для таких людей не надо. А вот тот, кто сегодня не работает, не надо бояться профсоюзам заставить их работать», — еще раз подчеркнул президент.

Про работающих женщин

Глава государства обратил особое внимание на необходимость защиты работающих женщин. «В их руках — демографическое благосостояние государства. Семья, мать — это святое. Права матерей в плане трудовой занятости должны быть неукоснительно защищены!» — подчеркнул президент.

Не в каждой стране женщины, родив троих-четверых детей, могут спокойно вернуться на работу. В Беларуси у них есть такая возможность. «Наши многодетные родители не теряют свое место за время декретного отпуска. Более того, все годы, посвященные воспитанию детей, зачисляются в трудовой стаж», — отметил Александр Лукашенко.