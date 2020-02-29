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Умер физик и математик Фримен Дайсон

29.02.2020 12:29 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Физик и математик Фримен Дайсон (Freeman Dyson), автор знаменитой концепции «сфер Дайсона» и участник разработки ядерного звездолета «Орион», скончался в возрасте 96 лет в пятницу 28 февраля. Об этом сообщил сайт Maine Public со ссылкой на дочь ученого Мию.


Фото: IAS.ORG

Британский ученый и заслуженный профессор провел большую часть своей карьеры в качестве профессора физики в Институте перспективных исследований в Принстоне, штат Нью-Джерси. Он занимался квантовой электродинамикой, а также был среди 29 ученых, которые поддержали ядерную сделку администрации Обамы в 2015 году с Ираном. В 1967 году Дайсон выступал в качестве военного советника по вопросам применения тактического ядерного оружия во Вьетнамской войне, а в 1984 году написал книгу об опасностях ядерной войны.

Будучи футуристом и космическим энтузиастом, Дайсон назвал несколько научных концепций в свою честь, в том числе «Дерево Дайсона», генно-инженерное растение, которое сможет выжить в комете и расти в космосе. Одна из его идей, «сфера Дайсона», была показана в эпизоде ​​научно-фантастического сериала «Звездный путь». Это гигантский кокон вокруг звезд, который могли бы строить высокоразвитые цивилизации, чтобы собирать всю энергию звезды.

Кроме того, ученый занимался проектом ядерного взрыволета «Орион» — корабля для межзвездных путешествий. Предполагалось, что если оснастить этот звездолет толстой защитной плитой и взрывать за ней одну за другой водородные бомбы, то он мог бы достичь скорости в 10% от скорости света.

Дочь сообщила, что Дайсон упал и умер от полученных травм в пятницу утром. У него осталась жена и шестеро детей.

 
 
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Это был автор знаменитой концепции «сфер Дайсона» и участник разработки ядерного звездолета «Орион».
 
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