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Профсоюзы в лучших традициях: Лукашенко получил в подарок картину с его школой

29.02.2020 12:40 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

На VIII съезде Федерации профсоюзов Беларуси (ФПБ) Александру Лукашенко вручили картину с его школой в Александрии.


Александр Лукашенко на VIII съезде Федерации профсоюзов Беларуси (ФПБ) в Минске. Фото: president.gov.by

Председатель ФПБ Михаил Орда от имени делегатов съезда подарил главе Беларуси картину, на которой изображена школа в агрогородке Александрия, где когда-то учился Александр Лукашенко.

«Одно из зданий этой школы я попросил сохранить. Чтобы видели, в каких условиях обучался первый Президент Беларуси. Когда мы получаем знания, важно, но главное не то, какая это школа. А главное – насколько ты хочешь получить эти знания», – цитирует Александра Лукашенко его пресс-служба.

Лукашенко поблагодарил за подарок и пообещал поместить его во Дворце Независимости.
 
Теги: Минск
 
 
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На VIII съезде Федерации профсоюзов Беларуси (ФПБ) Александру Лукашенко вручили картину с его школой в Александрии.
 
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