775-сильный «грузовик»: бюро Hennessey «прокачало» стандартный пикап Ford F-150

Источник материала: Tut.by

Техасская компания Hennessey Performance, известная, в частности, проектом гиперкара Venom F5 , занимается также и доработкой пикапов Ford. На базе «заряженного» F-150 Raptor бюро не так давно построило еще более могучий VelociRaptor V8 , а теперь представлен комплект доработок для базовой версии фордовского пикапа.





Полное название нового детища Hennessey — Venom 775 Supercharged Truck, который оказывается еще мощнее и динамичнее «велоцираптора». Цифра в названии указывает на возросшую до 775 лошадиных сил отдачу пятилитрового V8, знакомого и по VelociRaptor.





«Восьмерка», работающая в паре со стоковым 10-ступенчатым «автоматом», оснащена приводным нагнетателем и позволяет Venom 775 разгоняться до 60 миль в час (97 км/ч) за 4 секунды. На преодоление четверти мили пикап затрачивает 12,1 секунды.









Из прочих особенностей — усиленные бамперы, увеличенный без малого на 15 см дорожный просвет, выдвигающиеся с помощью электропривода подножки для удобства посадки/высадки, тормозные механизмы Brembo спереди, новый декор в интерьере и внедорожные шины внешним диаметром 35 дюймов.





Стартовая цена комплекта Venom 775 — 53 300 долларов, к которым, разумеется, необходимо добавить цену стандартного F-150. Что интересно, в итоге доработанный пикап все равно оказывается дешевле VelociRaptor V8, за который просят около 150 тысяч долларов. Всего фирма выпустит 100 единиц Venom 775.