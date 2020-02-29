﻿ 775-сильный «грузовик»: бюро Hennessey «прокачало» стандартный пикап Ford F-150. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

775-сильный «грузовик»: бюро Hennessey «прокачало» стандартный пикап Ford F-150

29.02.2020 13:34 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Техасская компания Hennessey Performance, известная, в частности, проектом гиперкара Venom F5, занимается также и доработкой пикапов Ford. На базе «заряженного» F-150 Raptor бюро не так давно построило еще более могучий VelociRaptor V8, а теперь представлен комплект доработок для базовой версии фордовского пикапа.


Полное название нового детища Hennessey — Venom 775 Supercharged Truck, который оказывается еще мощнее и динамичнее «велоцираптора». Цифра в названии указывает на возросшую до 775 лошадиных сил отдачу пятилитрового V8, знакомого и по VelociRaptor.


«Восьмерка», работающая в паре со стоковым 10-ступенчатым «автоматом», оснащена приводным нагнетателем и позволяет Venom 775 разгоняться до 60 миль в час (97 км/ч) за 4 секунды. На преодоление четверти мили пикап затрачивает 12,1 секунды.



Из прочих особенностей — усиленные бамперы, увеличенный без малого на 15 см дорожный просвет, выдвигающиеся с помощью электропривода подножки для удобства посадки/высадки, тормозные механизмы Brembo спереди, новый декор в интерьере и внедорожные шины внешним диаметром 35 дюймов.


Стартовая цена комплекта Venom 775 — 53 300 долларов, к которым, разумеется, необходимо добавить цену стандартного F-150. Что интересно, в итоге доработанный пикап все равно оказывается дешевле VelociRaptor V8, за который просят около 150 тысяч долларов. Всего фирма выпустит 100 единиц Venom 775.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Техасская компания Hennessey Performance представила комплект доработок для базовой версии фордовского пикапа.
 
Новости дня
Новости разные
 
Сотрудники ГАИ УВД в рамках «Единого дня безопасности» посетили Пинский район
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

28.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
29.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика