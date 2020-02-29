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Какие проекты брестчан "поедут" на финальный этап конкурса «100 идей для Беларуси»
29.02.2020 13:32 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
2-3 марта в г.Минске состоится финальный этап девятого сезона республиканского молодежного инновационного проекта «100 идей для Беларуси».
Проект «100 идей для Беларуси» проводится в целях активизации инновационного мышления молодежи, привлечения ее к решению задач социально—экономического развития Республики Беларусь, стимулирования гражданских инициатив к реализации инновационных проектов и научно-технических разработок.
В финальном этапе примут участие 4 лучших проекта, победители зонального и областного этапов.
Номинация «Общество, экономика и социальная сфера»:
Номинация «Промышленные и строительные технологии и производство»:
Номинация «Информационно-коммуникационные и авиакосмические технологии»
Программа республиканских мероприятий конкурса «100 идей для Беларуси» включает презентацию наиболее перспективных разработок и защиту проектов перед республиканским экспертным советом в двух возрастных группах: учащаяся молодежь и студенты, курсанты, слушатели учреждений высшего образования, работающая молодежь, молодые ученые до 35 лет. Помимо выступлений участников ждут сюрпризы от организаторов: Speech-сессия (выступление спикеров инновационного центра «Сколково», IT-академии образовательного центра программирования и высоких технологий, ООО «ИнКата»), «Про100Квиз» (интеллектуальная игра для участников),
Организаторами республиканского этапа конкурса является Общественное объединение «Белорусский республиканский союз молодежи».
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2-3 марта в г.Минске состоится финальный этап девятого сезона республиканского молодежного инновационного проекта «100 идей для Беларуси». Проект «100 идей для...
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