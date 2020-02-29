Источник материала: Виртуальный Брест

2-3 марта в г.Минске состоится финальный этап девятого сезона республиканского молодежного инновационного проекта «100 идей для Беларуси».





Проект «100 идей для Беларуси» проводится в целях активизации инновационного мышления молодежи, привлечения ее к решению задач социально—экономического развития Республики Беларусь, стимулирования гражданских инициатив к реализации инновационных проектов и научно-технических разработок.





В финальном этапе примут участие 4 лучших проекта, победители зонального и областного этапов.

Номинация «Общество, экономика и социальная сфера»:

Качан Дарья, проект: «Сеть гидов волонтеров» (учащаяся 10 класса ГУО «Средняя школа № 1 г. Бреста);

Кононов Эдуард, Завалёный Дмитрий, Волк Илья, проект: «Система подсчета пассажиропотока», г.Брест (студенты УО «БрГТУ»).





Номинация «Промышленные и строительные технологии и производство»:

Ботова Ольга, проект «Добрострой» (учащаяся 11 класса ГУО «Гимназия № 1 г. Бреста»)

Номинация «Информационно-коммуникационные и авиакосмические технологии»

Юшкин Никита, Купцова Александра, Краснов Ричард, проект «VirtualMe» (студенты УО «БрГТУ»)





Программа республиканских мероприятий конкурса «100 идей для Беларуси» включает презентацию наиболее перспективных разработок и защиту проектов перед республиканским экспертным советом в двух возрастных группах: учащаяся молодежь и студенты, курсанты, слушатели учреждений высшего образования, работающая молодежь, молодые ученые до 35 лет. Помимо выступлений участников ждут сюрпризы от организаторов: Speech-сессия (выступление спикеров инновационного центра «Сколково», IT-академии образовательного центра программирования и высоких технологий, ООО «ИнКата»), «Про100Квиз» (интеллектуальная игра для участников), выставка проектов и работа с волонтерами-координаторами.

Организаторами республиканского этапа конкурса является Общественное объединение «Белорусский республиканский союз молодежи».