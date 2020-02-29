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Какие проекты брестчан "поедут" на финальный этап конкурса «100 идей для Беларуси»

29.02.2020 13:32 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

2-3 марта в г.Минске состоится финальный этап девятого сезона республиканского молодежного инновационного проекта «100 идей для Беларуси».

Какие проекты брестчан "поедут" на финальный этап конкурса «100 идей для Беларуси»

Проект «100 идей для Беларуси» проводится в целях активизации инновационного мышления молодежи, привлечения ее к решению задач социально—экономического развития Республики Беларусь, стимулирования гражданских инициатив к реализации инновационных проектов и научно-технических разработок.

Какие проекты брестчан "поедут" на финальный этап конкурса «100 идей для Беларуси»

В финальном этапе примут участие 4 лучших проекта, победители зонального и областного этапов.

Номинация «Общество, экономика и социальная сфера»:

  • Качан Дарья, проект: «Сеть гидов волонтеров» (учащаяся 10 класса ГУО «Средняя школа № 1 г. Бреста);
  • Кононов Эдуард, Завалёный Дмитрий, Волк Илья, проект: «Система подсчета пассажиропотока», г.Брест (студенты УО «БрГТУ»).

Какие проекты брестчан "поедут" на финальный этап конкурса «100 идей для Беларуси»

Номинация «Промышленные и строительные технологии и производство»:

  • Ботова Ольга, проект «Добрострой» (учащаяся 11 класса ГУО «Гимназия № 1 г. Бреста»)

Номинация «Информационно-коммуникационные и авиакосмические технологии»

  • Юшкин Никита, Купцова Александра, Краснов Ричард, проект «VirtualMe» (студенты УО «БрГТУ»)

Какие проекты брестчан "поедут" на финальный этап конкурса «100 идей для Беларуси»

Программа республиканских мероприятий конкурса «100 идей для Беларуси» включает презентацию наиболее перспективных разработок и защиту проектов перед республиканским экспертным советом в двух возрастных группах: учащаяся молодежь и студенты, курсанты, слушатели учреждений высшего образования, работающая молодежь, молодые ученые до 35 лет. Помимо выступлений участников ждут сюрпризы от организаторов: Speech-сессия (выступление спикеров инновационного центра «Сколково», IT-академии образовательного центра программирования и высоких технологий, ООО «ИнКата»), «Про100Квиз» (интеллектуальная игра для участников), выставка проектов и работа с волонтерами-координаторами.

Организаторами республиканского этапа конкурса является Общественное объединение «Белорусский республиканский союз молодежи».

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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  2-3 марта в г.Минске состоится финальный этап девятого сезона республиканского молодежного инновационного проекта «100 идей для Беларуси». Проект «100 идей для...
 
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