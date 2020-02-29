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Сотрудники ГАИ УВД в рамках «Единого дня безопасности» посетили Пинский район

29.02.2020 13:32 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

На базе Логишинской средней школы состоялась широкомасштабная профилактическая акция «Добрая дорога детям». В актовом зале молодежного центра культуры собрались учащиеся разного возраста.

Сотрудники ГАИ УВД в рамках «Единого дня безопасности» посетили Пинский район

«Сегодня мы хотим провести для вас праздник безопасности, напомнить еще раз Правила дорожного движения и показать, что соблюдение ПДД – это необходимость для всех нас», – обратился к присутствующим заместитель начальника УГАИ УВД майор милиции Денис Рахатко.

Сотрудники ГАИ УВД в рамках «Единого дня безопасности» посетили Пинский район

Мероприятие началось с выступления отряда ЮИД Купятичской средней школы, ученики которого показали художественно-агитационное представление. Затем сотрудники ГАИ напомнили ученикам Правила дорожного движения, провели несколько викторин, где выявили лучших знатоков ПДД. Участники мероприятия получили фликеры и воздушные шары от партнера акции.

Сотрудники ГАИ УВД в рамках «Единого дня безопасности» посетили Пинский район

На школьном стадионе велосипедисты и возчики гужевого транспорта приняли участие в акции «Сохрани себе жизнь!».

Сотрудники ГАИ УВД в рамках «Единого дня безопасности» посетили Пинский район

Сотрудники Госавтоинспекции проводили профилактические беседы с велосипедистами, обозначали световозвращателями и световозвращающей пленкой велосипеды и гужевые повозки.
В завершение мероприятия участникам акции вручили тематическую памятку с напоминанием о безопасном поведении на дороге и подарили жилеты повышенной видимости.

Сотрудники ГАИ УВД в рамках «Единого дня безопасности» посетили Пинский район

Для трех многодетных семей Госавтоинспекция совместно с партнером мероприятия подготовила подарки - детские велокресла. «Эти атрибуты помогут сделать поездки на велосипедах для вас и ваших детей безопасными и комфортными», - подчеркнули инспекторы ГАИ.

 
 
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  На базе Логишинской средней школы состоялась широкомасштабная профилактическая акция «Добрая дорога детям». В актовом зале молодежного центра культуры...
 
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