Сотрудники ГАИ УВД в рамках «Единого дня безопасности» посетили Пинский район

Источник материала: Виртуальный Брест

На базе Логишинской средней школы состоялась широкомасштабная профилактическая акция «Добрая дорога детям». В актовом зале молодежного центра культуры собрались учащиеся разного возраста.





«Сегодня мы хотим провести для вас праздник безопасности, напомнить еще раз Правила дорожного движения и показать, что соблюдение ПДД – это необходимость для всех нас», – обратился к присутствующим заместитель начальника УГАИ УВД майор милиции Денис Рахатко.





Мероприятие началось с выступления отряда ЮИД Купятичской средней школы, ученики которого показали художественно-агитационное представление. Затем сотрудники ГАИ напомнили ученикам Правила дорожного движения, провели несколько викторин, где выявили лучших знатоков ПДД . Участники мероприятия получили фликеры и воздушные шары от партнера акции.





На школьном стадионе велосипедисты и возчики гужевого транспорта приняли участие в акции «Сохрани себе жизнь!».





Сотрудники Госавтоинспекции проводили профилактические беседы с велосипедистами, обозначали световозвращателями и световозвращающей пленкой велосипеды и гужевые повозки.

В завершение мероприятия участникам акции вручили тематическую памятку с напоминанием о безопасном поведении на дороге и подарили жилеты повышенной видимости.





Для трех многодетных семей Госавтоинспекция совместно с партнером мероприятия подготовила подарки - детские велокресла. «Эти атрибуты помогут сделать поездки на велосипедах для вас и ваших детей безопасными и комфортными», - подчеркнули инспекторы ГАИ .