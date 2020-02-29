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Сотрудники ГАИ УВД в рамках «Единого дня безопасности» посетили Пинский район
29.02.2020 13:32 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
На базе Логишинской средней школы состоялась широкомасштабная профилактическая акция «Добрая дорога детям». В актовом зале молодежного центра культуры собрались учащиеся разного возраста.
«Сегодня мы хотим провести для вас праздник безопасности, напомнить еще раз Правила дорожного движения и показать, что соблюдение
Мероприятие началось с выступления отряда ЮИД Купятичской средней школы, ученики которого показали художественно-агитационное представление. Затем сотрудники
На школьном стадионе велосипедисты и возчики гужевого транспорта приняли участие в акции «Сохрани себе жизнь!».
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На базе Логишинской средней школы состоялась широкомасштабная профилактическая акция «Добрая дорога детям». В актовом зале молодежного центра культуры...
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