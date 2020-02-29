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Глава Удмуртии отменил визит в Беларусь, и это использовали для пропаганды

29.02.2020 13:58 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Заместитель председателя правительства Удмуртии Михаил Хомич / tppm.by Глава Удмуртской республики Александр Бречалов на этой неделе должен был приехать в Минск и встретиться с Александром Лукашенко в рамках форума “Дни Удмуртии в Беларуси”.

Глава Удмуртии отменил визит в Беларусь, и это использовали для пропаганды
Но что-то пошло не так. Форум не отменили, он прошёл 25 февраля. Но Бречалова не было. Приехали только сопровождающие лица: его первый заместитель и главы крупных городов Удмуртской республики, пишет euroradio.fm.

Уже накануне форума отменённый визит стали использовать для антибелорусской пропаганды. 24 февраля российский телеграм-канал “Союз Бреча и Орала”, занимающийся удмуртской повесткой и “топящий” против нынешнего главы региона, начинает писать пост за постом о том, что Александр Лукашенко отказался от встречи с Александром Бречаловым и “унизил” удмуртскую делегацию:


По сведениям анонимного телеграм-канала, Бречалов ехал встретиться с Лукашенко по поручению Путина (в оригинале автор телеграм-канала пишет “сами знаете кого”). Но руководитель Беларуси отказал во встрече. Читай: отказал “сами знаете кому”!

26 февраля в редакцию Еврорадио обратился обеспокоенный анонимный слушатель (орфография и пунктуация сохранены): 

“Я был вчера в президент-отеле на бизнес-форуме Удмуртии. Так знаете, что там говорили? Должен был приехать глава этого региона Бречалов и у него встреча с нашим Президентом была и это всё широко анонсировалось в сми. Можете погуглить и найти. А знаете почему не приехал? В кулуарах на форуме удмурты говорили, что их главу не отпустили на встречу с нашим главой. Изучите тему. Интересно узнать так ли это”.

Сообщение выглядит как попытка руками Еврорадио подбросить дров в теперь уже вялотекущий сырьевой конфликт Беларуси и России. Разбираемся, что происходит.

В последний момент

24 февраля выясняется, что глава Удмуртии не приехал. Похоже, это стало известно в последний момент. Когда удмуртская делегация прибыла в Минск и поехала возлагать цветы к стеле “Минск — город-герой”, ещё не был общеизвестен обновлённый состав делегации. Вероятно, из-за этого журналист “Минск-новостей” допустил ошибку, посчитав, что среди приехавших есть глава Удмуртской республики, о чём и написал. К вечеру публикацию исправили.


Кроме встречи с Александром Лукашенко, планировалось рандеву Александра Бречалова с премьер-министром Сергеем Румасом. По итогам переговоров ожидалось подписание соглашения о “торгово-экономическом, научно-техническом, экологическом, гуманитарном и культурном сотрудничестве”. Встреча так и не произошла, документ подписан не был. А наиболее высокопоставленным лицом, с которым встретилась удмуртская делегация, оказался вице-премьер Владимир Кухарев. 

В обновлённой программе форума, опубликованной 21 февраля, информацию о встречах с главой правительства Беларуси и Александром Лукашенко убрали. Но глава Удмуртии всё ещё обозначен как гость.

Рука Путина

В день прибытия удмуртской делегации стало понятно, что глава российского региона не приехал в Минск. На официальных фотографиях его нет, в своём инстаграм-аккаунте он ничего из Беларуси не публикует, в то время как его первый заместитель вовсю постит фотографии из белорусской столицы.

Ещё один удмуртский телеграм-канал Life 18, обозначающий себя как “первый политический telegram-канал Удмуртии”, пишет, что сейчас с Беларусью “токсичные контакты”, вероятно, имея в виду последние “нефтегазовые войны” и острый вопрос “углублённой интеграции”.

Ещё один телеграм-канал — “Деловая Удмуртия” — и вовсе пишет, что не стоит переоценивать самостоятельность Бречалова в решении не ехать в Беларусь.


Версии расходятся. Одни пишут, что Бречалов теряет влияние в России и больше не пользуется поддержкой Кремля. Другие — наоборот, что он получил явный сигнал из Кремля не ехать в Беларусь. Сюжет о том, что на фоне неудачных переговоров по нефти Путин запретил главам российских регионов контактировать с Лукашенко, продвигали неделю назад прокремлёвские телеграм-каналы в Беларуси.

Официальная причина, по которой глава Удмуртии не прибыл в Минск, не названа. Получить оперативный ответ из пресс-службы главы российского региона Еврорадио не удалось. Но какую бы причину ни озвучила пресс-служба, факт в том, что отмена визита главы Удмуртии в Беларусь уже вовсю используется для “разжигания”.
 
Теги: Минск
 
 
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Заместитель председателя правительства Удмуртии Михаил Хомич / tppm.by Глава Удмуртской республики Александр Бречалов на этой неделе должен был приехать в Минск и...
 
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