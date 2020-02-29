11 мифов о коронавирусе, опровергнутых наукой

Источник материала: Tut.by

Издание Live Science собрало список самых распространенных мифов о новом коронавирусе SARS-CoV-2 и вызываемом им заболевании COVID-19 и рассказало, что сейчас говорит об этом наука. Публикуем перевод с некоторыми сокращениями и дополнениями. Так, мы исключили вопрос, могут ли закрыться школы в США, так как ответ основан на местных законах Штатов.



Фото: Reuters

Хирургические маски для лица могут защитить вас от вируса

Стандартные хирургические маски не могут надежно защитить человека от SARS-CoV-2, так как они не предназначены для того, чтобы блокировать вирусные частицы, и не прилегают плотно к лицу. Тем не менее, хирургические маски могут помочь предотвратить дальнейшее распространение вируса, если зараженные люди будут надевать их, чтобы предотвращать попадание болезнетворных микроорганизмов из носа и рта на другие поверхности.

От нового типа коронавируса поможет защититься более специализированная маска, известная как респиратор N95 (об этом говорится и в журнале Lancet ). Этот респиратор толще хирургической маски, но он не рекомендуется для массового использования: его сложно надевать правильно, и тяжело носить в течение длительного времени. Врачи даже проходят специальные тренировки по использованию этого респиратора.

Шанс заболеть коронавирусом меньше, чем гриппом

Необязательно. Здесь нужно смотреть на базовую способность к размножению (R0) — это среднее количество людей, которое потенциально способен заразить один носитель вируса. В настоящее время R0 для вируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, оценивается примерно в 2,2, то есть один инфицированный человек заразит в среднем около 2,2 других. Для сравнения, R0 гриппа 1,3.

Но от сезонного гриппа хорошо помогает вакцинация, даже если ее состав не совсем соответствует циркулирующим в этом сезоне вирусным штаммам.

Коронавирус — это просто мутированная форма простуды

Нет, это не так. Коронавирус — это большое семейство вирусов, которое включает в себя множество различных заболеваний. SARS-CoV-2 имеет сходство с другими коронавирусами, четыре из которых могут вызывать простуду.

Все пять вирусов имеют остроконечные выступы на своей поверхности и используют так называемые спайковые протеины для заражения клеток-хозяев. Однако четыре «простудных» коронавируса — так называемые 229E, NL63, OC43 и HKU1 — используют людей в качестве своих основных хозяев. SARS-CoV-2 делит около 90% своего генетического материала с коронавирусами, которые заражают летучих мышей, что позволяет предположить , что вирус возник у летучих мышей, а затем попал к человеку.

Данные свидетельствуют о том, что вирус прошел через промежуточное животное до заражения людей. Точно так же вирус SARS «перескочил» от летучих мышей к циветтам и только потом к людям, тогда как MERS «заразил» верблюдов перед распространением среди людей.

Вирус, вероятно, был сделан в лаборатории

Нет доказательств того, что вирус был создан человеком. SARS-CoV-2 очень похож на два других коронавируса, вызывавших вспышки в последние десятилетия, SARS-CoV и MERS-CoV, и все три вируса, по-видимому, произошли от летучих мышей.

Короче говоря, характеристики SARS-CoV-2 совпадают с тем, что мы знаем о других коронавирусах естественного происхождения, которые совершили переход от животных к людям.

Заболеть COVID-19 — это смертный приговор

Это не правда. Около 81% людей, инфицированных коронавирусом, имеют легкие случаи COVID-19, согласно исследованию, опубликованному 18 февраля Китайским центром по контролю и профилактике заболеваний (CCDC). Около 13,8% сообщают о тяжелом заболевании, что означает, что у них одышка или им требуется дополнительный кислород, и около 4,7% находятся в критическом состоянии, что означает, что они столкнулись с дыхательной и полиорганной недостаточностью или септическим шоком.

Актуальные данные позволяют предположить, что только около 2,3% людей, инфицированных COVID-19, умирают от вируса. Причем чаще всего тяжелое состояние возникает у людей старшего возраста (старше 80 лет) или же имеющих серьезные заболевания.

Домашние животные могут распространять новый коронавирус

Нет никаких доказательств того, что домашние животные, такие как кошки и собаки, могут даже заражаться коронавирусом, не говоря уже о его распространении. Однако ВОЗ все равно советует мыть руки с водой и мылом после контакта с домашними животными, так как эта нехитрая мера защитит вас от распространенных бактерий, в том числе кишечной палочки и сальмонеллы.

Не так давно, 28 февраля, собака в Гонконге дала положительный результат теста на новый коронавирус. Но ученые не уверены, действительно ли питомец заражен коронавирусом или же он подхватил вирус с загрязненной поверхности ртом или носом. В качестве меры предосторожности собаку отправили на карантин, но у нее нет симптомов, и нет никаких доказательств того, что она может заразить людей.

Дети не могут заразиться коронавирусом

К сожалению, дети могут заразиться COVID-19, хотя некоторые ранние статистические данные предполагали, что вероятность заражения вирусом среди них может быть меньше, чем у взрослых. По данным Guardian , по состоянию на среду 26 февраля в Италии было диагностировано 400 случаев COVID-19, в том числе пять случаев у детей в возрасте от 4 до 19 лет. Китайское исследование в провинции Хубэй показало, что из более чем 44 тысяч случаев COVID-19 около 2,2% были связаны с детьми в возрасте до 19 лет. Кроме того, дети, как правило, чаще заражаются сезонным гриппом, чем взрослые.

Тем не менее, в тематических исследованиях из Китая говорилось , что дети, по-видимому, чаще переносят болезнь легко. Таким образом, вполне возможно, что многие дети могут заразиться и передать болезнь, не проявляя многих или каких-либо симптомов.

Вы узнаете, если заболеете коронавирусом

Не всегда. COVID-19 вызывает широкий спектр симптомов, многие из которых появляются при других респираторных заболеваниях, таких как грипп и простуда. В частности, общие симптомы COVID-19 включают лихорадку, кашель и затрудненное дыхание, а более редкие симптомы включают головокружение, тошноту, рвоту и насморк. В тяжелых случаях болезнь может перерасти в серьезное заболевание, подобное пневмонии, но на раннем этапе у зараженных людей симптомы могут вообще не проявляться. Надежный результат покажет тестирование на вирус.

Коронавирус менее смертелен, чем грипп

Пока что кажется, что коронавирус более смертелен, чем грипп. Тем не менее, существует еще большая неопределенность в отношении уровня смертности от вируса. По данным CDC, в США уровень смертности от ежегодного гриппа составляет около 0,1%. И уровень смертности среди тех, кто заразился вирусом гриппа в США в этом году, составлял 0,05%.

Для сравнения, последние данные свидетельствуют о том, что уровень смертности от COVID-19 — около 2,3%. При этом уровень смертности варьировался в зависимости от различных факторов, таких как местоположение и возраст человека.

Получать посылку из Китая небезопасно

По данным Всемирной организации здравоохранения, получать письма или посылки из Китая безопасно. Предыдущие исследования показали, что коронавирусы не могут долго выживать на таких поверхностях, как письма и пакеты. Основываясь на том, что мы знаем о коронавирусах MERS-CoV и SARS-CoV, эксперты считают, что этот новый коронавирус, вероятно, также плохо выживает на поверхности.

Недавнее исследование показало , что родственные коронавирусы могут выживать на таких поверхностях, как металл, стекло или пластик, в течение девяти дней. Но это явно не те материалы, в которые заворачивают почтовые отправления.

Чтобы вирус был жизнеспособным, ему необходимо сочетание определенных условий окружающей среды, таких как температура, отсутствие ультрафиолетового излучения и влажность, — комбинация, которую вы не получите в посылках.

Коронавирус можно получить, если вы едите в китайских ресторанах

Нет, не можно. По этой логике вы также должны избегать итальянских, корейских, японских и иранских ресторанов, учитывая, что эти страны также столкнулись со вспышкой заболевания. Новый коронавирус поражает не только людей китайского происхождения.