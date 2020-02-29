﻿ Индекс «чарки-шкварки»: как изменились за год доходы белорусов в пересчете на мясо и водку. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Индекс «чарки-шкварки»: как изменились за год доходы белорусов в пересчете на мясо и водку

29.02.2020 12:58 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

В пересчете на водку и свинину благосостояние белорусов продолжает расти, но при этом сохраняется заметный разрыв между регионами.

Индекс «чарки-шкварки»: как изменились за год доходы белорусов в пересчете на мясо и водку
Фото: Вадим Замировский, TUT.BY
 Об этом свидетельствуют данные индекса «чарки-шкварки» в четвертом квартале 2019 года, который подсчитывают эксперты исследовательского центра BIPART и проекта «Кошт урада», пишет TUT.BY.

Эксперты исследовательского центра BIPART и проекта «Кошт Урада» составляют индекс «чарки-шкварки» с марта 2015 года. Этот рейтинг высчитывается по примеру индекса «Биг Мака», которым с 1986 года занимается журнал The Economist, пытаясь отображать реальный курс обмена валют в разных странах по стоимости гамбургеров. «Биг Маки», конечно, продаются и в Беларуси, однако определять покупательную способность белорусских зарплат лучше с помощью чего-то национального, с исконно белорусскими корнями и колоритом", — уточняют эксперты BIPART.

Индекс «чарки-шкварки» складывается из цены 100 граммов бескостной свинины и 100 граммов водки и рассчитывается ежеквартально на основании данных Белстата. Авторы индекса утверждают, что с его помощью можно определить, насколько обесценился белорусский рубль, а также сравнить доходы и расходы белорусов и наших соседей.

За год средняя зарплата выросла на 50 «чарок-шкварок»
Эксперты констатируют, что за год «чарка-шкварка» подешевела на 2 копейки: с 2,63 рубля в четвертом квартале 2018-го (это, к слову, был исторический максимум) до 2,61 рубля в четвертом квартале 2019-го. Снижение стоимости произошло в первую очередь за счет подешевевшей свинины.



Пока чарка и шкварка дешевеют, покупательная способность зарплат в пересчете на нее растет. В четвертом квартале 2019 года среднестатистический белорус мог позволить себе 444 «чарки-шкварки». Это на 12 больше, чем в третьем квартале, и на 50 больше, чем в четвертом квартале 2018-го.

— Рывок в 4-м квартале обусловлен декабрьским увеличением средней зарплаты сразу на 125,6 рубля. Это типичное явление для декабря: в последний месяц календарного года многие белорусы получают премии, бонусы, так называемые 13-е зарплаты и т.д. В январе традиционно происходит откат, поэтому в 1-м квартале покупательная способность зарплат, выраженная в чарках и шкварках, традиционно снижается. По всей вероятности, 2020 год не станет исключением, — прогнозируют авторы индекса.



В Минске зарабатывают почти в два раза больше «чарок-шкварок», чем в самом бедном регионе

В пересчете на «чарку-шкварку» за год разбогатели жители всех регионов страны. В лидерах, конечно, Минск: покупательная способность столичных зарплат в четвертом квартале 2019-го выросла на 75 чарок и шкварок по сравнению с четвертым кварталом 2018-го. Медленнее всего богатели жители Минской области, их зарплаты выросли на 34 «чарки-шкварки».

Эксперты отмечают, что при этом разрыв между Минском и остальными регионами остается существенным.

— Так, в 4-м квартале 2019 года жители столицы заработали 650 чарок и шкварок, а жители Могилевской области — всего 334. Разница почти в два раза. В остальных областях средний заработок находится примерно на одном уровне и составляет от 390 до 405 чарок и шкварок. Выходит, что среднестатистический минчанин может себе позволить 22 чарки и шкварки в день, в то время как остальные белорусы — не более 13,5.



Этот индекс был расчитан, исходя из средней зарплаты по стране, которую подсчитывает Белстат. Вместе с тем дважды в год статистики подсчитывают и медианную зарплату — это показатель, который отражает сумму в центре «зарплатного ряда» и делит его на две равные части. В ноябре прошлого года медианная зарплата в Беларуси составила 848,5 рубля, или 325 чарок и шкварок. А если отнять от этого 13% подоходного налога и 1% взносов в Фонд соцзащиты, то останется примерно 280 «чарок-шкварок». Именно эту цифру авторы индекса называют наиболее приближенной к реальности.

— Так или иначе, белорусы могут себе позволить все больше свинины и водки. С одной стороны, этому способствуют стабильные цены на данную продукцию, с другой — увеличение зарплат в рамках социального контракта «всем по 500». Однако среднюю зарплату мечты, к которой правительство идет уже много лет, пока что получается показывать лишь номинально и «грязными», — подытоживают эксперты.
 
Теги: Курсы валют, Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В пересчете на водку и свинину благосостояние белорусов продолжает расти, но при этом сохраняется заметный разрыв между регионами.
 
Новости дня
Новости разные
 
Спектакль «Шабаны» Купаловского театра по роману Бахаревича покажут в прямом эфире на VOKA
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

28.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
29.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика