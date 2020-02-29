Индекс «чарки-шкварки»: как изменились за год доходы белорусов в пересчете на мясо и водку

пишет TUT.BY. Об этом свидетельствуют данные индекса «чарки-шкварки» в четвертом квартале 2019 года, который подсчитывают эксперты исследовательского центра BIPART и проекта «Кошт урада»,TUT.BY.





Эксперты исследовательского центра BIPART и проекта «Кошт Урада» составляют индекс «чарки-шкварки» с марта 2015 года. Этот рейтинг высчитывается по примеру индекса «Биг Мака», которым с 1986 года занимается журнал The Economist, пытаясь отображать реальный курс обмена валют в разных странах по стоимости гамбургеров. «Биг Маки», конечно, продаются и в Беларуси, однако определять покупательную способность белорусских зарплат лучше с помощью чего-то национального, с исконно белорусскими корнями и колоритом", — уточняют эксперты BIPART.





Индекс «чарки-шкварки» складывается из цены 100 граммов бескостной свинины и 100 граммов водки и рассчитывается ежеквартально на основании данных Белстата. Авторы индекса утверждают, что с его помощью можно определить, насколько обесценился белорусский рубль, а также сравнить доходы и расходы белорусов и наших соседей.





За год средняя зарплата выросла на 50 «чарок-шкварок»

Эксперты констатируют, что за год «чарка-шкварка» подешевела на 2 копейки: с 2,63 рубля в четвертом квартале 2018-го (это, к слову, был исторический максимум) до 2,61 рубля в четвертом квартале 2019-го. Снижение стоимости произошло в первую очередь за счет подешевевшей свинины.













Пока чарка и шкварка дешевеют, покупательная способность зарплат в пересчете на нее растет. В четвертом квартале 2019 года среднестатистический белорус мог позволить себе 444 «чарки-шкварки». Это на 12 больше, чем в третьем квартале, и на 50 больше, чем в четвертом квартале 2018-го.





— Рывок в 4-м квартале обусловлен декабрьским увеличением средней зарплаты сразу на 125,6 рубля. Это типичное явление для декабря: в последний месяц календарного года многие белорусы получают премии, бонусы, так называемые 13-е зарплаты и т.д. В январе традиционно происходит откат, поэтому в 1-м квартале покупательная способность зарплат, выраженная в чарках и шкварках, традиционно снижается. По всей вероятности, 2020 год не станет исключением, — прогнозируют авторы индекса.













В Минске зарабатывают почти в два раза больше «чарок-шкварок», чем в самом бедном регионе

В пересчете на «чарку-шкварку» за год разбогатели жители всех регионов страны. В лидерах, конечно, Минск : покупательная способность столичных зарплат в четвертом квартале 2019-го выросла на 75 чарок и шкварок по сравнению с четвертым кварталом 2018-го. Медленнее всего богатели жители Минской области, их зарплаты выросли на 34 «чарки-шкварки».





Эксперты отмечают, что при этом разрыв между Минском и остальными регионами остается существенным.





— Так, в 4-м квартале 2019 года жители столицы заработали 650 чарок и шкварок, а жители Могилевской области — всего 334. Разница почти в два раза. В остальных областях средний заработок находится примерно на одном уровне и составляет от 390 до 405 чарок и шкварок. Выходит, что среднестатистический минчанин может себе позволить 22 чарки и шкварки в день, в то время как остальные белорусы — не более 13,5.













Этот индекс был расчитан, исходя из средней зарплаты по стране, которую подсчитывает Белстат. Вместе с тем дважды в год статистики подсчитывают и медианную зарплату — это показатель, который отражает сумму в центре «зарплатного ряда» и делит его на две равные части. В ноябре прошлого года медианная зарплата в Беларуси составила 848,5 рубля, или 325 чарок и шкварок. А если отнять от этого 13% подоходного налога и 1% взносов в Фонд соцзащиты, то останется примерно 280 «чарок-шкварок». Именно эту цифру авторы индекса называют наиболее приближенной к реальности.





— Так или иначе, белорусы могут себе позволить все больше свинины и водки. С одной стороны, этому способствуют стабильные цены на данную продукцию, с другой — увеличение зарплат в рамках социального контракта «всем по 500». Однако среднюю зарплату мечты, к которой правительство идет уже много лет, пока что получается показывать лишь номинально и «грязными», — подытоживают эксперты.







