Спектакль «Шабаны» Купаловского театра по роману Бахаревича покажут в прямом эфире на VOKA

Спектакль «Шабаны» Национального академического театра имени Янки Купалы 5 марта в 19:00 покажут в прямом эфире на VOKA. Трансляция состоится в рамках специального проекта видеосервиса к 100-му сезону старейшего театра страны, который проходит при поддержке генерального партнёра – компании А1.

«Шабаны» – спектакль по одноименному роману популярного белорусского писателя Альгерда Бахаревича. Инсценировку произведения для постановки в театре сделала режиссер Елена Ганум, для которой это была первая собственная работа в Купаловском. Получилась история про молодого писателя, который долгое время прожил в Германии и вернулся на родину, молодую женщину Софию, у которой внезапно пропал муж, а также про минский микрорайон Шабаны и эмиграцию.

Главные роли исполняют Александр Павлов (Писатель), Кристина Дробыш (София) и Павел Остроух (Данила, младший брат пропавшего мужа). Также в спектакле задействованы Павел Павлють, Екатерина Яворская, Дмитрий Тумас, Наталья Кочеткова, Николай Кучиц, Иван Кушнерук, Виктория Чавлытко, Андрей Дробыш.

«Шабаны» – уже седьмой из онлайн-показов, которые начались на VOKA в сентябре 2019 года. За это время благодаря специальному проекту А1 и Купаловского театра впервые состоялись трансляции нескольких знаковых постановок: «Радзіва «Прудок», «Дзве душы», «Зямля Эльзы», «Людзі на балоце», «Вечар» и «Каханне як мілітарызм».

Прямой эфир 5 марта будет доступен с любого устройства и в сети любого оператора по всей Беларуси после авторизации в мобильном приложении VOKA или на сайте voka.tv по номеру телефона. Многокамерная художественная съемка в высоком качестве позволит каждому зрителю максимально погрузиться в атмосферу театрального зала и увидеть все, что происходит на сцене, с разных ракурсов. Показ начинается в 19:00.

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