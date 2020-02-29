В Минске немецкие врачи бесплатно стерилизуют сотни собак. Как записать питомца

Запись уже открыта по телефону +375 29 721-04-56. В приоритете — беспородные животные, особенно спасенные из пунктов временного содержания и забранные с улицы.





Операции по стерилизации и кастрации четвероногих проведут ветврачи из благотворительной организации Германии, приглашенные фондом помощи животным Бриджит Бардо, который и финансирует акцию. Во время ее проведения запланирована также стерилизация собак, которые содержатся в «Фауне города».





Напомним, Бриджит Бардо в 2018 г. написала открытое письмо президенту Беларуси, в котором призывала изменить подходы к бездомным животным, применяемые в нашей стране. В ответ поступило приглашение к сотрудничеству в этом направлении. Представитель фонда Бриджит Олуа уже дважды посещала Беларусь. Во время визитов зоозащитница встречалась с руководством «Фауны города» и Минского городского жилищного хозяйства, представителями министерств, имеющих отношение к законодательному регулированию вопросов обращения с животными.









Представители фонда настаивают на том, что отлов и последующее усыпление хвостатых, не востребованных людьми, не выход. Решить проблему бесконтрольного размножения бездомных животных может только их стерилизация и учреждение приютов для тех, кому не удается найти дом.



