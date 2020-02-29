|
«А чего бояться-то всего?» Что говорят о коронавирусе водители на границе Беларуси
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Первый случай заболевания коронавирусом отмечен в Беларуси. На границе страны отмечают, что снижения транспортного потока нет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Оформление грузов проходит в обычном режиме. Активно продолжают въезжать в Беларусь и туристы.
Сергей Шило, водитель (Россия):
А чего бояться-то всего? Не такой и страшный этот коронавирус, не так и много его в мире, чтобы бояться его. Других болезней гораздо больше.
Я считаю, что коронавирус не проблема, гриппом болеют гораздо больше людей.
Отметим, на границе работают в первую очередь на упреждение. Санитарно-карантинные службы на пунктах пропуска обеспечены масками, перчатками, противоэпидемическими костюмами и дезсредствами.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Первый случай заболевания коронавирусом отмечен в Беларуси. На границе страны отмечают, что снижения транспортного потока нет, сообщили в...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)