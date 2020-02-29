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Где провериться на коронавирус и какие меры профилактики принять дома
Источник материала: СТВ
Куда обратиться, чтобы провериться на коронавирус, рассказали в программе
Как правильно действовать людям, которые вернулись из-за границы, но контроль ничего не показал, а потом, спустя несколько дней, человек почувствовал какое-то недомогание?
Светлана Лукашик, доцент кафедры инфекционных болезней БГМУ, кандидат медицинских наук, врач-инфекционист высшей категории:
И сразу хочу сказать, что вероятность того, что это коронавирусная инфекция, на самом-то деле, не очень высокая. Но этот период, в котором могут встречаться гриппозные инфекции или какая-то другая респираторная вирусная инфекция, он определяет возможность появления при этом заболевании именно этих вирусов. И если человек вовремя будет действовать именно по такому алгоритму, он тем самым просто обеспечит безопасность своим близким и знакомым.
Также в программе рассказали:
– что делать, чтобы не заразиться коронавирусом
– как правильно носить медицинскую маску и куда выбрасывать
– что сейчас происходит на границах и в минском аэропорту: как проверяют въезжающих на коронавирус
– какая сейчас ситуация с ОРВИ и гриппом в Минске
Смотрите 1 марта в 10.30 на СТВ.
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Куда обратиться, чтобы провериться на коронавирус, рассказали в программе «Большой город». Как правильно действовать людям, которые вернулись из-за границы, но...
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