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Где провериться на коронавирус и какие меры профилактики принять дома

29.02.2020 13:53 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Куда обратиться, чтобы провериться на коронавирус, рассказали в программе «Большой город».

Как правильно действовать людям, которые вернулись из-за границы, но контроль ничего не показал, а потом, спустя несколько дней, человек почувствовал какое-то недомогание?

Какие симптомы? Сотрудники ВОЗ ответили на вопросы о короновирусе

Светлана Лукашик, доцент кафедры инфекционных болезней БГМУ, кандидат медицинских наук, врач-инфекционист высшей категории:
Первое – не определять излишнее волнение для самого себя. Потому что ситуация на сегодняшний день прописана. И вот этот алгоритм действия к настоящему моменту тоже установлен. Если такой человек приезжает из страны, в которой существует вспышка коронавирусной инфекции, у него есть все возможности обратиться за медицинской помощью в наши лечебные учреждения. В течение 14 дней он будет полностью обеспечен такой медицинской помощью. Если вдруг такой человек приехал и медицинский работник не появился в течение ближайших первых суток, такой человек может позвонить в регионарную поликлинику. Лучше всего звонить на номер телефона, по которому вызывают дежурного врача или участкового врача, и рассказать, откуда он приехал, когда он приехал и как он себя чувствует на тот момент, когда он делится с медицинским работником такой информацией.

Если, например, такой человек проживает с какими-то близкими или знакомыми, лучше всего пользоваться обычной медицинской маской, которая будет закрывать дыхательные пути: и нос, и рот. Лучше всего в этой ситуации уединиться в какой-то отдельной комнате, пользоваться отдельной посудой, отдельными полотенцами.

И сразу хочу сказать, что вероятность того, что это коронавирусная инфекция, на самом-то деле, не очень высокая. Но этот период, в котором могут встречаться гриппозные инфекции или какая-то другая респираторная вирусная инфекция, он определяет возможность появления при этом заболевании именно этих вирусов. И если человек вовремя будет действовать именно по такому алгоритму, он тем самым просто обеспечит безопасность своим близким и знакомым.

Где провериться на коронавирус и какие меры профилактики принять дома

Также в программе рассказали:

– что делать, чтобы не заразиться коронавирусом

– как правильно носить медицинскую маску и куда выбрасывать

– что сейчас происходит на границах и в минском аэропорту: как проверяют въезжающих на коронавирус

– какая сейчас ситуация с ОРВИ и гриппом в Минске

Смотрите 1 марта в 10.30 на СТВ.

Люди в материале: Светлана Лукашик

 
Теги: Минск
 
 
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Куда обратиться, чтобы провериться на коронавирус, рассказали в программе «Большой город». Как правильно действовать людям, которые вернулись из-за границы, но...
 
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