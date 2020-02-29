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Перекупщик медицинских масок: "за сутки продал 10000 штук"

29.02.2020 15:34 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

По словам мужчины товар у него разбирают быстрее, чем тот успевает появляться, причем, несмотря на цену, покупают оптом. Наиболее предприимчивые белорусы воспользовались страхами соотечественников по поводу коронавируса и начали продавать медицинские маски по завышенной в несколько раз цене.

Перекупщик медицинских масок: "за сутки продал 10000 штук"

Стоимость одноразовых медицинских масок в аптеках составляет около 30 копеек, в интернете сейчас их можно купить в среднем по рублю. Причем предложений много. Но среди них есть и необычные.
"Маска медицинская от коронавируса. 1,5 рубля штука. Много ", - объявление сразу привлекает внимание. При этом цена в тексте выше, чем в заголовке, где стоимость указана всего рубль.

На вопрос - действительно ли маска защищает от коронавируса и, чем она отличается от дешевых аптечных, продавец без тени сомнений сразу отвечает, что маска очень хорошая и помогает от вируса.

"Ничего специального в ней нету, это обычная аптечная маска, которые там продают по 30 копеек за штуку ", - признается в итоге Алексей (имя изменено) корреспонденту Sputnik.

Перекупщик медицинских масок: "за сутки продал 10000 штук"

© SPUTNIK / АЛЕКСАНДР КРЯЖЕВ

На вопрос о том почему такая наценка: почти в пять выше, продавец резонно предлагает купить маски в аптеке. Но в Витебске в настоящий момент их нет в продаже.

"Дураки устроили панику, теперь скупают все под чистую ", - довольно отмечает Алексей.

У мужчины за сутки разобрали 10000 масок. Причем, как он отметил, покупают оптом. Алексей предполагает, что это "перекупы", которые их потом сами перепродают.

В конце разговора мужчина признался, что не знает помогают эти маски от коронавируса или нет, да ему, в принципе и все равно.

Сейчас Алексей удалил объявление о продаже, поскольку у него закончился товар, но, при желании на торговых площадках можно найти много предложений по продаже масок. Причем, с каждым днем цена в объявлениях становится выше, точно также, как и растет ажиотаж вокруг коронавируса.

Без паники

Между тем, Минздрав призвал белорусов не поддаваться панике. Министр здравоохранения назвал ажиотаж с масками в стране эмоциональным и порекомендовал коммерческим аптекам закупить маски.

Перекупщик медицинских масок: "за сутки продал 10000 штук"

© PHOTO : YOUTUBE/ SPUTNIK БЕЛАРУСЬ

"Ажиотаж с масками мы считаем эмоциональным", – сказал Караник.

По его словам, в связи с возникшим спросом дополнительно заказаны маски. Министр сообщил, что в основном дефицит масок был в коммерческих аптеках. В данной связи он пояснил, что Минздрав не может вмешиваться в деятельность коммерческих структур, но тем не менее им было рекомендовано закупить маски, в негосударственные аптеки направлены соответствующие письма.

 
Теги: Витебск
 
 
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  По словам мужчины товар у него разбирают быстрее, чем тот успевает появляться, причем, несмотря на цену, покупают оптом. Наиболее предприимчивые белорусы...
 
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