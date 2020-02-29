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Кабинеты заместительной терапии наркомании могут появиться в Лунинецком районе и Барановичах

29.02.2020 15:34 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Кабинеты заместительной терапии наркомании могут появиться в Лунинецком районе и Барановичах, сообщил на пресс-конференции заведующий отделом профилактики ВИЧ/СПИД Брестского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Леонид Глебко, передает корреспондент БЕЛТА.

Кабинеты заместительной терапии наркомании могут появиться в Лунинецком районе и Барановичах

В области в настоящее время работают два метадоновых кабинета - в Бресте и Пинске. Их услугами пользуются 78 человек. Целью заместительной терапии является профилактика ВИЧ-инфекции среди наркопотребителей. "Приезжали представители различных международных организаций, смотрели работу этих кабинетов. Дали хорошую оценку и сказали, что будут расширять по республике сеть кабинетов метадоновой профилактики. У нас проблемными территориями в этом плане являются Лунинецкий район и Барановичи - там можно было бы открыть кабинеты заместительной терапии", - отметил Леонид Глебко.

Пресс-конференция в областном ЦГЭиОЗ была приурочена к Международному дню борьбы с наркоманией. Как сообщил завотделом профилактики ВИЧ/СПИД, в регионе более трети всех ВИЧ-инфицированных (36,8%) употребляли наркотики. В прошлом году на территории Брестской области выявлен 171 новый случай ВИЧ-инфекции, в том числе 16 человек (9,4%) употребляли наркотики. Больше всего (45 новых случаев) выявлено в Пинске. На этот город, а также Брест, Барановичи и Лунинецкий район приходится более половины зарегистрированных случаев ВИЧ-инфекции.

В целом заболеваемость ВИЧ в области снизилась на 1,2% к уровню 2018 года. Свою лепту вносит и кабинет профилактики ВИЧ-инфекции, открытый при областном наркодиспансере. За счет Глобального фонда для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией сюда регулярно поставляют шприцы, презервативы, дезинфектанты. Только за прошлый год его сотрудники поменяли 34 тыс. шприцев для наркопотребителей. "Мы их обследуем на ВИЧ-инфекцию методом экспресс-тестирования по слюне. За прошлый год проверили 121 человека, употребляющих наркотики. Все тесты были отрицательные", - рассказал Леонид Глебко.

Всего за прошлый год на территории области специалисты провели 201,9 тыс. исследований на ВИЧ - на 3,6% больше, чем в 2018-м. В том числе обследованы 1349 иностранных граждан.

 
Теги: Брест
 
 
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