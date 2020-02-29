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Весь мир вам должен! Белорусский банк задействовал в рекламе мировых лидеров

29.02.2020 16:22 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В РРБ Банке решили сравнить своих клиентов с Генеральным секретарем Центрального комитета Коммунистической партии Китая:



Но это не все - в арсенале банка есть еще президент США и английская королева:
 
 
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В РРБ Банке решили сравнить своих клиентов с Генеральным секретарем Центрального комитета Коммунистической партии Китая:
 
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