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Весь мир вам должен! Белорусский банк задействовал в рекламе мировых лидеров
Источник материала: Партизан
В РРБ Банке решили сравнить своих клиентов с Генеральным секретарем Центрального комитета Коммунистической партии Китая:
Но это не все - в арсенале банка есть еще президент США и английская королева:
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В РРБ Банке решили сравнить своих клиентов с Генеральным секретарем Центрального комитета Коммунистической партии Китая:
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