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«Немцы объявили охоту на эту установку». Какое оружие долгое время внушало страх врагу во время войны

29.02.2020 16:26 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

14 июля 1941 года под Оршей на немецкие части обрушился огненный смерч. Очевидцы тех событий уверяют, что в считанные секунды ракеты буквально стерли с лица земли железнодорожный узел.

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Огонь накрыл еще одну занятую врагом стратегическую позицию – переправу через реку Оршицу. 10 секунд хватило, чтобы уничтожить расположенную там военную технику и воинские подразделения. 

«Немцы объявили охоту на эту установку». Какое оружие долгое время внушало страх врагу во время войны

Николай Титоренко, писатель-документалист, общественный деятель, член Союза журналистов СССР (1965), лауреат премии Правительства Российской Федерации (2000):
Это был ошеломляющий удар, немцы сразу же объявили охоту на эту установку. 

«Немцы объявили охоту на эту установку». Какое оружие долгое время внушало страх врагу во время войны

«Немцы объявили охоту на эту установку». Какое оружие долгое время внушало страх врагу во время войны

Оставшихся в живых фашистов в цепенящий ужас приводило полное неведение об используемом оружии, а именно о легендарной «катюше». Одно было понятно: переправа сорвана, развить успех на этом направлении немцам не удалось. 

О легендарной «катюше» рассказали в фильме «Битва под Оршей: рождение легенды».

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Двигались под покровом ночи, скрывались даже от своих. Как передвигалась колонна с «катюшей» во время войны

Люди в материале: Вероника Гришкова

 
 
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14 июля 1941 года под Оршей на немецкие части обрушился огненный смерч. Очевидцы тех событий уверяют, что в считанные секунды ракеты буквально стерли с лица земли...
 
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