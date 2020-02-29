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«Немцы объявили охоту на эту установку». Какое оружие долгое время внушало страх врагу во время войны
Источник материала: СТВ
14 июля 1941 года под Оршей на немецкие части обрушился огненный смерч. Очевидцы тех событий уверяют, что в считанные секунды ракеты буквально стерли с лица земли железнодорожный узел.
Огонь накрыл еще одну занятую врагом стратегическую позицию – переправу через реку Оршицу. 10 секунд хватило, чтобы уничтожить расположенную там военную технику и воинские подразделения.
Николай Титоренко, писатель-документалист, общественный деятель, член Союза журналистов СССР (1965), лауреат премии Правительства Российской Федерации (2000):
Оставшихся в живых фашистов в цепенящий ужас приводило полное неведение об используемом оружии, а именно о легендарной «катюше». Одно было понятно: переправа сорвана, развить успех на этом направлении немцам не удалось.
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«Немцы объявили охоту на эту установку». Какое оружие долгое время внушало страх врагу во время войны
14 июля 1941 года под Оршей на немецкие части обрушился огненный смерч. Очевидцы тех событий уверяют, что в считанные секунды ракеты буквально стерли с лица земли...
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