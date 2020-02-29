«Немцы объявили охоту на эту установку». Какое оружие долгое время внушало страх врагу во время войны

Источник материала: СТВ

14 июля 1941 года под Оршей на немецкие части обрушился огненный смерч. Очевидцы тех событий уверяют, что в считанные секунды ракеты буквально стерли с лица земли железнодорожный узел.

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Огонь накрыл еще одну занятую врагом стратегическую позицию – переправу через реку Оршицу. 10 секунд хватило, чтобы уничтожить расположенную там военную технику и воинские подразделения.





Николай Титоренко, писатель-документалист, общественный деятель, член Союза журналистов СССР (1965), лауреат премии Правительства Российской Федерации (2000):

Это был ошеломляющий удар, немцы сразу же объявили охоту на эту установку.









Оставшихся в живых фашистов в цепенящий ужас приводило полное неведение об используемом оружии, а именно о легендарной «катюше». Одно было понятно: переправа сорвана, развить успех на этом направлении немцам не удалось.

О легендарной «катюше» рассказали в фильме «Битва под Оршей: рождение легенды».

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