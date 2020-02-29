В Москве на марш памяти Бориса Немцова пришли 22 тысячи человек

bbc.com В этом году участники шествия также выступят против изменений в Конституции и против дела "Сети" (запрещена в России), пишет





В Москве шествие согласованно с властями с численностью участников до 30 тысяч человек, акция началась в 14 часов по московскому времени.





"К 14:40 на территорию мероприятия #МаршНемцова прошли 22,3 тыс. участников. Еще 0,2 тыс. опоздавших участников оказались отсечены полицейским ограждением перед рамками", - сообщили в проекте "Белый счетчик". МВД сообщает о 10,5 тысячах участников.









Марш проходит по маршруту от Страстного бульвара до проспекта Академика Сахарова, и затем - почти до пересечения с Садовым кольцом, сообщается на странице акции в социальных сетях.



