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В Москве на марш памяти Бориса Немцова пришли 22 тысячи человек

29.02.2020 16:16 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В субботу в Москве и других российских городах проходят марши памяти Бориса Немцова, приуроченные к пятой годовщине гибели оппозиционного политика.

В этом году участники шествия также выступят против изменений в Конституции и против дела "Сети" (запрещена в России), пишет bbc.com

В Москве шествие согласованно с властями с численностью участников до 30 тысяч человек, акция началась в 14 часов по московскому времени.

"К 14:40 на территорию мероприятия #МаршНемцова прошли 22,3 тыс. участников. Еще 0,2 тыс. опоздавших участников оказались отсечены полицейским ограждением перед рамками", - сообщили в проекте "Белый счетчик". МВД сообщает о 10,5 тысячах участников.


Марш проходит по маршруту от Страстного бульвара до проспекта Академика Сахарова, и затем - почти до пересечения с Садовым кольцом, сообщается на странице акции в социальных сетях.
 
 
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В субботу в Москве и других российских городах проходят марши памяти Бориса Немцова, приуроченные к пятой годовщине гибели оппозиционного политика.
 
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