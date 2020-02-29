Взгляд в прошлое - урок для будущего

Источник материала: Ивьевский край

Очередной единый день информирования на тему "Вооруженные Силы Республики Беларусь: на страже безопасности и суверенитета" (День защитников Отечества и Вооруженных Сил Республики Беларусь) прошел 27 февраля в Бакштовском детском саду-средней школе.





На встречу с ребятами пришли гости: председатель районного совета общественного объединения "Белорусский союз ветеранов войны в Афганистане", воин-интернационалист Степан Иванович Станилко; ветеран войны в Афганистане Екатерина Ивановна Щербачевич; председатель Бакштовского сельского исполнительного комитета Александр Владимирович Буляк; в недалеком минувшем военнослужащий, а ныне учитель истории Игорь Викторович Тихон; мамы офицеров белорусской армии, выпускников нашей школы, Марина Ивановна Городович и Елена Михайловна Коваленко.

В ходе разговора по первому блоку "Современные Вооруженные Силы Республики Беларусь" учитель истории Игорь Викторович Тихон раскрыл историю появления даты 23 февраля, а также рассказал о том, что представляют Вооруженные Силы Республики Беларусь сегодня, какова их структура и основные задачи в мирное время.

Реализуя ШАГ 2 "Мы размышляем", учащиеся высказывали свои предположения о том, знание каких учебных предметов пригодится во время службы в соединениях и воинских частях: разведки, связи, радиационной, химической и биологической защиты и др. Интересным было выступление Игоря Викторовича о требованиях, которые предъявляет современная армия к тем, кто проходит военную службу в ее рядах. Узнали ребята и о выпускниках школы, кадровых военных: майоре внутренних войск Александре Бычковском, капитане зенитно-ракетных войск Александре Городовиче, старшем лейтенанте войск связи Алексее Коваленко.

В центре обсуждения блока "Белорусская армия - школа мужества, гражданственности и патриотизма" были такие понятия, как безопасность, обороноспособность страны, гордость за свое Отечество, служение Родине, профессионализм, мастерство военнослужащих.

С нескрываемым волнением слушали ребята воспоминания воинов-интернационалистов: Степана Ивановича Станилко, участника самых первых боев на территории Афганистана, воина-десантника, и Екатерины Ивановны Щербачевич, медсестры военного госпиталя в Афганистане.

Минутой молчания присутствующие почтили память тех, кто не вернулся с той войны. Среди них - девять земляков-ивьевчан, чьи имена увековечены в памятном знаке погибшим воинам-интернационалистам. Наша святая обязанность - хранить память о них, как о верных сынах Отчизны.

Но не только о войне говорили гости. Радостно и гордо звучали слова о том, что сегодня у нас есть возможность жить в мирной стране, где из взрывов и выстрелов звучат только салюты, что нет у нас военных действий. И все это благодаря миролюбивой политике нашей страны.

Подводя итоги встречи и реализуя ШАГ 3 "Мы действуем", ребята обсудили возможность организации экскурсий в воинские части д. Трабы и г. Лиды, а также предложили провести встречу с представителями военного комиссариата Ивьевского района, военнослужащими-земляками, чтобы побольше узнать об условиях, в которых проходят сегодня срочную службу белорусские солдаты.

Т. Шмык,

классный руководитель 11 класса Бакштовского детского сада-средней школы.