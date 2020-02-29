ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Взгляд в прошлое - урок для будущего

29.02.2020 — Разное | Ивьевский край  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Ивьевский край

Очередной единый день информирования на тему "Вооруженные Силы Республики Беларусь: на страже безопасности и суверенитета" (День защитников Отечества и Вооруженных Сил Республики Беларусь) прошел 27 февраля в Бакштовском детском саду-средней школе.

Взгляд в прошлое - урок для будущего

На встречу с ребятами пришли гости: председатель районного совета общественного объединения "Белорусский союз ветеранов войны в Афганистане", воин-интернационалист Степан Иванович Станилко; ветеран войны в Афганистане Екатерина Ивановна Щербачевич; председатель Бакштовского сельского исполнительного комитета Александр Владимирович Буляк; в недалеком минувшем военнослужащий, а ныне учитель истории Игорь Викторович Тихон; мамы офицеров белорусской армии, выпускников нашей школы, Марина Ивановна Городович и Елена Михайловна Коваленко.
В ходе разговора по первому блоку "Современные Вооруженные Силы Республики Беларусь" учитель истории Игорь Викторович Тихон раскрыл историю появления даты 23 февраля, а также рассказал о том, что представляют Вооруженные Силы Республики Беларусь сегодня, какова их структура и основные задачи в мирное время.
Реализуя ШАГ 2 "Мы размышляем", учащиеся высказывали свои предположения о том, знание каких учебных предметов пригодится во время службы в соединениях и воинских частях: разведки, связи, радиационной, химической и биологической защиты и др. Интересным было выступление Игоря Викторовича о требованиях, которые предъявляет современная армия к тем, кто проходит военную службу в ее рядах. Узнали ребята и о выпускниках школы, кадровых военных: майоре внутренних войск Александре Бычковском, капитане зенитно-ракетных войск Александре Городовиче, старшем лейтенанте войск связи Алексее Коваленко.
В центре обсуждения блока "Белорусская армия - школа мужества, гражданственности и патриотизма" были такие понятия, как безопасность, обороноспособность страны, гордость за свое Отечество, служение Родине, профессионализм, мастерство военнослужащих.
С нескрываемым волнением слушали ребята воспоминания воинов-интернационалистов: Степана Ивановича Станилко, участника самых первых боев на территории Афганистана, воина-десантника, и Екатерины Ивановны Щербачевич, медсестры военного госпиталя в Афганистане.
Минутой молчания присутствующие почтили память тех, кто не вернулся с той войны. Среди них - девять земляков-ивьевчан, чьи имена увековечены в памятном знаке погибшим воинам-интернационалистам. Наша святая обязанность - хранить память о них, как о верных сынах Отчизны.
Но не только о войне говорили гости. Радостно и гордо звучали слова о том, что сегодня у нас есть возможность жить в мирной стране, где из взрывов и выстрелов звучат только салюты, что нет у нас военных действий. И все это благодаря миролюбивой политике нашей страны.
Подводя итоги встречи и реализуя ШАГ 3 "Мы действуем", ребята обсудили возможность организации экскурсий в воинские части д. Трабы и г. Лиды, а также предложили провести встречу с представителями военного комиссариата Ивьевского района, военнослужащими-земляками, чтобы побольше узнать об условиях, в которых проходят сегодня срочную службу белорусские солдаты.

Т. Шмык,
классный руководитель 11 класса Бакштовского детского сада-средней школы.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Очередной единый день информирования на тему "Вооруженные Силы Республики Беларусь: на страже безопасности и суверенитета" (День защитников...
 
Новости дня
Новости разные
 
Патриарх Кирилл настаивает на упоминании Бога в Конституции РФ
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

28.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
29.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика