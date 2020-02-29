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В Минском районе в ДТП погиб пешеход без фликера

29.02.2020 17:28 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

В Минском районе в ДТП погиб пешеход без фликера
Фото из открытых источников

Как стало известно, смертельное ДТП произошло около 9 часов вечера 28 февраля на 13-м км автодороги М6 «Минск – Гродно» возле деревни Таборы Минского района.

В Минском районе в ДТП погиб пешеход без фликера Когда пешеходы обязаны носить фликеры, а когда это рекомендация?

По информации УВД Миноблисполкома, автомобиль Toyota RAV4, за рулем которого был 22-летний водитель, двигался со стороны Гродно в направлении Минска в крайней левой полосе и наехал на 29-летнего пешехода, находившегося на проезжей части. Затем на мужчину наехал автомобиль Peugeot под управлением 27-летнего водителя, который двигался в попутном направлении в крайней правой полосе.

В результате происшествия пешеход скончался от полученных травм на месте ДТП. В УВД обратили внимание, что погибший не был обозначен световозвращающими элементами. Проводится проверка.

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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Трагедия произошла вечером 28 февраля.
 
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