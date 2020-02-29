В Минском районе в ДТП погиб пешеход без фликера

Источник материала: Аргументы и факты

Как стало известно, смертельное ДТП произошло около 9 часов вечера 28 февраля на 13-м км автодороги М6 «Минск – Гродно» возле деревни Таборы Минского района.

По информации УВД Миноблисполкома, автомобиль Toyota RAV4, за рулем которого был 22-летний водитель, двигался со стороны Гродно в направлении Минска в крайней левой полосе и наехал на 29-летнего пешехода, находившегося на проезжей части. Затем на мужчину наехал автомобиль Peugeot под управлением 27-летнего водителя, который двигался в попутном направлении в крайней правой полосе.

В результате происшествия пешеход скончался от полученных травм на месте ДТП. В УВД обратили внимание, что погибший не был обозначен световозвращающими элементами. Проводится проверка.