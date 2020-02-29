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Шкурин дебютирал за ЦСКА в РПЛ, выйдя на замену

29.02.2020 17:46 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Белорусский нападающий Илья Шкурин дебютировал в российской премьер-лиге, выйдя на замену на 72-й минуте, когда ЦСКА пропустил гол от «Урала».


Шкурин результативными действиями не отметился, а гол Марио Фернандеса принес армейцам ничью в матче.

В составе «Урала» с первых минут вышли два белоруса — Денис Поляков и Николай Золотов. Они провели на поле 90 минут. При этом сервис WhoScored назвал Золотова лучшим игроком первого тайма.

ПФК ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Магнуссон, Васин, Карпов, Обляков (Кучаев, 79), Ахметов (Бистрович, 67), Влашич, Дзагоев (Шкурин, 72), Сигурдссон, Чалов.

«Урал»: Годзюр, Вилюш, Биквалфи, Бумаль, Кулаков, Димитров (Августыняк, 73), Кухарчик, Поляков, Панюков (Погребняк, 79), Золотов, Егорычев.

Голы: Бикфалви, 72 (0:1). Фернандес, 90 (1:1).

 
 
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Белорус Илья Шкурин вышел на 73-й минуте в мачте ЦСКА против «Урала».
 
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