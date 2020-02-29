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Экс-топ-менеджер Nissan собирается снимать фильм о своих приключениях

29.02.2020 17:44 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Карлос Гон, обвиняемый в махинациях бывший топ-менеджер автогиганта Renault-Nissan, совершил невероятный побег из токийской тюрьмы, а теперь собирается снять фильм о собственных приключениях.


Карлос Гон — один из самых сильных менеджеров со времен Ли Якокки

Из всех искусств важнейшим для Карлоса Гона становится кино. С его помощью изгнанный с должности глава автомобильного альянса Renault-Nissan-Mitsubishi собирается поведать зрителю, что его вынудило 31 декабря 2019‑го залезть в черный ящик и тайно улететь из Японии в Ливан, пишет nv.ua
Руководство Nissan подало в суд на беглеца, обвиняемого в финансовых махинациях, но достать бывшего топ-менеджера они не в силах: между Ливаном и Японией нет договора об экстрадиции.

Тем временем Гон нанял Майкла Овитца, экс-президента Disney и одного из основателей агентства по поиску актеров Creative Artists Agency, чтобы тот занялся подготовкой и организацией съемок фильма о дерзком побеге. Впрочем, речь в нем пойдет и о жизни некогда самого успешного топ-менеджера мирового автопрома.

«Считаю Карлоса Гона одним из самых гениальных, если не самым гениальным топ-менеджером современности и одновременно самым жестким из них», — говорит Николай Захаренков, главред журнала Украина За рулем.
 
 
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Карлос Гон, обвиняемый в махинациях бывший топ-менеджер автогиганта Renault-Nissan, совершил невероятный побег из токийской тюрьмы, а теперь собирается снять фильм о...
 
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