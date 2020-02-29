|
«Интересная изюминка нашего турнира – бои в стиле Pride». Промоутер компании MGC рассказал, как будут проходить бои
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Адреналин, упорство и сила. Минск принимает турнир MGC. Это международные соревнования по единоборствам, которые собрали атлетов из семи стран. В программе – поединки по кикбоксингу, боксу и смешанным единоборствам.
Евгений Поболовец, корреспондент:
Итак, что же такое MGC? В дословном переводе это смешанные бои гладиаторов. Как у настоящих гладиаторов, здесь сразу несколько разных видов единоборств: от классических бокса и кикбоксинга до боев без правил и боев Pride, это когда в ринге между собой борются, например, самбист и боксер.
С главным промоутером этого турнира, с Михаилом Лисовским, мы пообщались в прямом эфире.
Михаил, чем сегодня планируете удивлять не только белорусского, но и мирового зрителя?
Михаил Лисовский, промоутер компании MGC:
Третий профиль – классический кикбоксинг, где у нас сойдутся в главной схватке вечера чемпион Европы по кикбоксингу Максим Сподаренко из Беларуси, из нашего клуба, и представитель Азербайджана, чемпион мира по этой же версии прошлого года.
Самая интересная изюминка нашего турнира – бои в стиле Pride, где спортсмены различных видов единоборств со званиями не меньше чем мастер спорта международного класса будут пытаться доказать, что именно их вид спорта в условиях вольной схватки является самым доминирующим и самым превалирующим.
Евгений Поболовец:
Михаил Лисовский:
Напоминаю нашим телезрителям, у кого нет возможности прийти сегодня сюда, на Falcon Arena. Мы сегодня будет снимать это шоу с восьми камер, естественно, в формате HD, используя суперзамедленную съемку Super Slow Motion. Они будут бить сильно, а мы покажем это красиво.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Интересная изюминка нашего турнира – бои в стиле Pride». Промоутер компании MGC рассказал, как будут проходить бои
Новости Беларуси. Адреналин, упорство и сила. Минск принимает турнир MGC. Это международные соревнования по единоборствам, которые собрали атлетов из семи стран. В...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)