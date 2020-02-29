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«Интересная изюминка нашего турнира – бои в стиле Pride». Промоутер компании MGC рассказал, как будут проходить бои

29.02.2020 17:51 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Адреналин, упорство и сила. Минск принимает турнир MGC. Это международные соревнования по единоборствам, которые собрали атлетов из семи стран. В программе – поединки по кикбоксингу, боксу и смешанным единоборствам.

С подробностями из Falcon Arena наш корреспондент Евгений Поболовец.

«Интересная изюминка нашего турнира – бои в стиле Pride». Промоутер компании MGC рассказал, как будут проходить бои

Евгений Поболовец, корреспондент:
Сейчас идут последние приготовления к турниру. Внимание поклонников смешанных единоборств всего мира приковано к Минску.

Итак, что же такое MGC? В дословном переводе это смешанные бои гладиаторов. Как у настоящих гладиаторов, здесь сразу несколько разных видов единоборств: от классических бокса и кикбоксинга до боев без правил и боев Pride, это когда в ринге между собой борются, например, самбист и боксер.

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С главным промоутером этого турнира, с Михаилом Лисовским, мы пообщались в прямом эфире.

Михаил, чем сегодня планируете удивлять не только белорусского, но и мирового зрителя?

«Интересная изюминка нашего турнира – бои в стиле Pride». Промоутер компании MGC рассказал, как будут проходить бои

Михаил Лисовский, промоутер компании MGC:
Планируем удивлять хорошими боями и боями разными, боями в разных стилях, боями различных спортсменов. Но в первую очередь, конечно, надеемся на победу белорусских спортсменов. Спортсмены очень именитые. Это члены национальной команды олимпийской сборной по боксу, которые сейчас добывают лицензии на Олимпиаду в Токио, но имеют свой профессиональный дебют как профессиональные боксеры сегодня – Михаил и Евгений Долголевец, также мастер спорта международного класса, чемпион мира среди молодежи в тяжелом весе по греко-римской борьбе.

Третий профиль – классический кикбоксинг, где у нас сойдутся в главной схватке вечера чемпион Европы по кикбоксингу Максим Сподаренко из Беларуси, из нашего клуба, и представитель Азербайджана, чемпион мира по этой же версии прошлого года.

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Самая интересная изюминка нашего турнира – бои в стиле Pride, где спортсмены различных видов единоборств со званиями не меньше чем мастер спорта международного класса будут пытаться доказать, что именно их вид спорта в условиях вольной схватки является самым доминирующим и самым превалирующим.

«Интересная изюминка нашего турнира – бои в стиле Pride». Промоутер компании MGC рассказал, как будут проходить бои

Евгений Поболовец:
Что по зрительским местам? Все ли билеты раскуплены и стоит ли ждать аншлага?

Михаил Лисовский:
Да, у нас практически аншлаг. Адреналин, который дают спортсмены, и адреналин во время реальных схваток не сравнится, конечно, ни с чем.

Напоминаю нашим телезрителям, у кого нет возможности прийти сегодня сюда, на Falcon Arena. Мы сегодня будет снимать это шоу с восьми камер, естественно, в формате HD, используя суперзамедленную съемку Super Slow Motion. Они будут бить сильно, а мы покажем это красиво.

Люди в материале: Евгений Поболовец, Михаил Лисовский

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Адреналин, упорство и сила. Минск принимает турнир MGC. Это международные соревнования по единоборствам, которые собрали атлетов из семи стран. В...
 
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