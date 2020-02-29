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Биатлонист Матвей Елисеев о ЧЕ в «Раубичах»: «Беларусь и Россия тесно связаны, поэтому здесь мне очень комфортно бежать»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 29 февраля – очередной соревновательный день чемпионата Европы в «Раубичах» по биатлону. Сегодня в гонку вступили спринтеры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Матвей Елисеев, чемпион Европы по биатлону в спринте (Россия):
В Минске, так же как и в России, все свои. Беларусь и Россия тесно связаны, поэтому здесь мне очень комфортно бежать.
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Биатлонист Матвей Елисеев о ЧЕ в «Раубичах»: «Беларусь и Россия тесно связаны, поэтому здесь мне очень комфортно бежать»
Новости Беларуси. 29 февраля – очередной соревновательный день чемпионата Европы в «Раубичах» по биатлону. Сегодня в гонку вступили спринтеры, сообщили в...
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