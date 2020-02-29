Ирина Кривко пришла третьей в спринтерской гонке ЧЕ по биатлону

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Ирина допустила лишь один промах во время стрельбы из положения стоя (0-1) и отстала от графика победительницы в лице шведки Элизабет Хегберг (1-0) на 15,9 сек. Вторая строчка у отличницы стрельбы Иды Лиен из Норвегии (0-0, +14,4 сек).





Результаты других белорусок: Елена Кручинкина (1-2, +1 мин 3,5 сек) расположилась на 11-м месте, Ирина Кручинкина (0-1, + 1 мин 4,4 сек) стала 14-й, Динара Алимбекова (0-2, +1 мин 33 сек) – 21-й, Анна Сола (2-2, +1 мин 45,3 сек) – 26-й, Аделина Сабитова (1-1, +2 мин 26,8 сек) обосновалась в итоговом протоколе на 49-й строчке. Таким образом, все 6 белорусок отобрались в преследование.





Всего на старт спринта вышло 104 биатлонистки.





В воскресенье, 1 марта, чемпионат Европы завершится двумя гонками преследования.







