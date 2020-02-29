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Ирина Кривко пришла третьей в спринтерской гонке ЧЕ по биатлону

29.02.2020 18:21 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Белоруска Ирина Кривко завоевала «бронзу» в спринте на открытом чемпионате Европы по биатлону, который в эти дни проходит в Раубичах, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости».


Фото из архива МН

Ирина допустила лишь один промах во время стрельбы из положения стоя (0-1) и отстала от графика победительницы в лице шведки Элизабет Хегберг (1-0) на 15,9 сек. Вторая строчка у отличницы стрельбы Иды Лиен из Норвегии (0-0, +14,4 сек).

Результаты других белорусок: Елена Кручинкина (1-2, +1 мин 3,5 сек) расположилась на 11-м месте, Ирина Кручинкина (0-1, + 1 мин 4,4 сек) стала 14-й, Динара Алимбекова (0-2, +1 мин 33 сек) – 21-й, Анна Сола (2-2, +1 мин 45,3 сек) – 26-й, Аделина Сабитова (1-1, +2 мин 26,8 сек) обосновалась в итоговом протоколе на 49-й строчке. Таким образом, все 6 белорусок отобрались в преследование.

Всего на старт спринта вышло 104 биатлонистки.

В воскресенье, 1 марта, чемпионат Европы завершится двумя гонками преследования. 
 
Теги: Минск
 
 
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Белоруска Ирина Кривко завоевала «бронзу» в спринте на открытом чемпионате Европы по биатлону, который в эти дни проходит в Раубичах, сообщает корреспондент...
 
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