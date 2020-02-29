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Дожди и до +13. Синоптики рассказали о погоде на неделю
Источник материала: СТВ
Весна спешит занять свой пост и чётко следует заданному температурному курсу. К нам идёт тепло, рассказали в программе
Ольга Федотова, инженер-синоптик Белгидромета:
Смотрите ниже подробный прогноз погоды на неделю по областным центрам
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Весна спешит занять свой пост и чётко следует заданному температурному курсу. К нам идёт тепло, рассказали в программе «Плюс-минус». В понедельник страна окажется...
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