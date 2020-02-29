ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Дожди и до +13. Синоптики рассказали о погоде на неделю

29.02.2020 18:17 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Весна спешит занять свой пост и чётко следует заданному температурному курсу. К нам идёт тепло, рассказали в программе «Плюс-минус». В понедельник страна окажется в зоне атмосферных фронтов и тёплой воздушной массы, перемещающихся с Западной Европы. К среде большая часть страны ночью окажется в промежуточной области повышенного атмосферного давления, утром и днём с Западной Украины ожидается смещение атмосферного фронта.

Дожди и до +13. Синоптики рассказали о погоде на неделю

Ольга Федотова, инженер-синоптик Белгидромета:
Большую часть недели приток влажных воздушных масс с юго-запада Европы продолжится. И время от времени будут проходить осадки, в основном, дожди. Во второй половине недели в западных регионах возможен мокрый снег. При этом ночная температура ожидается в пределах от 1 до +6, а днём от +4 +10. По юго-востоку республики при прояснениях и до +13.

Смотрите ниже подробный прогноз погоды на неделю по областным центрам

Дожди и до +13. Синоптики рассказали о погоде на неделю

Дожди и до +13. Синоптики рассказали о погоде на неделю

Дожди и до +13. Синоптики рассказали о погоде на неделю

Дожди и до +13. Синоптики рассказали о погоде на неделю

Дожди и до +13. Синоптики рассказали о погоде на неделю

Дожди и до +13. Синоптики рассказали о погоде на неделю

Люди в материале: Ольга Федотова

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Весна спешит занять свой пост и чётко следует заданному температурному курсу. К нам идёт тепло, рассказали в программе «Плюс-минус». В понедельник страна окажется...
 
Новости дня
Новости разные
 
Чем знаменита деревня Пищалово под Оршей и почему её называют «колыбелью грозного оружия»?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

28.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
29.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика