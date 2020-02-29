Источник материала: Новости Волковыска

Люксембург станет первой страной с бесплатным общественным транспортом для всех: местных жителей и туристов. Сейчас кататься в автобусах, трамваях и поездах без билетов могут дети и молодые люди до 20 лет.

Реформу планировали провести еще летом 2019-го, но сроки перенесли. Теперь называют дату 1 марта 2020-го.

С этого момента пассажирам не придется покупать билеты на автобусы, трамваи, поезда (платным останется только проезд первым классом). Нужно будет предъявить документ, удостоверяющий личность.

На реализацию проекта правительство ежегодно будет выделять 41 млн евро – это бремя почувствуют на себе налогоплательщики.

Общая стоимость обслуживания общественного транспорта в Люксембурге составляет более 500 млн евро, поэтому правительство считает, что упущенная выручка от продажи билетов является относительно небольшой.

Стоимость одного билета в настоящее время составляет 2 евро, дневной проездной вдвое дороже. Многие работники получают субсидии на ежегодный проездной.

Местные власти надеются, что так они смогут подтолкнуть людей меньше использовать автомобили, сокращать транспортную нагрузку и количество выбросов в атмосферу.

История с введением бесплатного проезда не является прецедентной, но впервые это сделает не город, а страна – хотя и маленькая. Бесплатный проезд есть в столице Эстонии Таллине (для местных жителей) и во французском Дюнкерке.