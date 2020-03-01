Депутат Палаты представителей Валентина Бегеба рассмотрела проблемы жителей Пинского района

Источник материала: Полесская правда



Капремонт в Пинковичах, транспорт в Чернеевичах – с этими и другими вопросами обратились избиратели к депутату Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Валентине Бегебе.

Прием прошел в Пинском райисполкоме. Всего было рассмотрено шесть проблемных ситуаций.

Так, ПМК-58 обратилось за содействием в затянувшемся решении вопроса: два здания общежитий в Пинковичах давно нуждаются в серьезном ремонте. Нужных средств для приведениях их в порядок у строительной организации нет, поэтому рассматриваются разные варианты дальнейшей судьбы зданий. Один из них – передача строений в коммунальную собственность района.

Житель Пинковичей озвучил свои предложения по поводу предстоящего капитального ремонта многоквартирного дома по улице Лунинецкой, 192. Профессиональный строитель, он переживает, чтобы в проекте были учтены все нюансы, и жить в доме после ремонта стало, действительно, лучше. Обратившегося заверили, что с жильцами детально обсудят план ремонта, они смогут контролировать качество работ. Также указали на то, что некоторые виды работ проводятся только за счет средств проживающих.

Жители деревни Чернеевичи с улицы Советской обратились к депутату с просьбой помочь организовать ремонт нескольких сотен метров дороги, которая соединила бы улицу Советскую в Чернеевичах и улицу Макаревича в районе городской индивидуальной застройки Верасы-2. Тогда бы автопарк смог скорректировать маршрут автобусов №№ 3А и 12, а жители без проблем добираться в город по двум разным направлениям – в сторону микрорайона Западный и кольца на улице Первомайской.

Земельные вопросы подняли жители деревень Камень и Борки. Им пока не удается получить право аренды на землю для ведения личного подсобного хозяйства.

Местный житель пришел на прием с наболевшим вопросом по благоустройству улицы Пинской в Галево. После ремонта дороги и срезки обочины во дворы хлынули потоки грязной воды.

Очевидно, что все эти проблемы не надуманы, и их с повестки дня нужно снимать. Валентина Бегеба поблагодарила заявителей за активную жизненную позицию и отметила, что, учитывая множество законодательных нюансов, к решению проблем будут подключены специалисты. Чтобы более детально разобраться в каждой ситуации, депутат лично посетила несколько озвученных адресов.

Людмила РЕБКОВЕЦ

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