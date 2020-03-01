|
CША и НАТО выведут войска из Афганистана в течение 14 месяцев
Источник материала: Партизан
США и страны НАТО полностью выведут свои войска с афганской территории в течение 14 месяцев.
Как сообщает
Также отмечается, что "все вооруженные силы будут выведены со своих баз при условии выполнения движением "Талибан" договоренностей в рамках соглашения с США".
Согласно декларации, "США сократят численность американских военных в Афганистане до 8,6 тыс. человек в течение 135 дней". Сейчас в стране находятся около 12-13 тыс. американских военнослужащих.
Кроме того, "Вашингтон подтверждает обязательства по поиску финансирования на ежегодной основе для обучения, консультирования и обеспечения экипировкой афганских сил безопасности".
"США будут воздерживаться от применения силы, угрожающей территориальной целостности страны или независимости государства, а также вмешательства во внутренние дела Афганистана", - говорится в заявлении.
США и талибы запланировали на субботу в столице Катара подписание соглашения о выводе войск из Афганистана и начале мирного процесса в стране. За подписанием будут следить наблюдатели из порядка 30 государств. От российской стороны на церемонии будет присутствовать спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
США и страны НАТО полностью выведут свои войска с афганской территории в течение 14 месяцев.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)