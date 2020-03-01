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CША и НАТО выведут войска из Афганистана в течение 14 месяцев

01.03.2020 09:17 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

США и страны НАТО полностью выведут свои войска с афганской территории в течение 14 месяцев.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал TOLO News, об этом говорится в совместной декларации Вашингтона и Кабула по установлению мира в Афганистане, опубликованной в субботу.

Также отмечается, что "все вооруженные силы будут выведены со своих баз при условии выполнения движением "Талибан" договоренностей в рамках соглашения с США".

Согласно декларации, "США сократят численность американских военных в Афганистане до 8,6 тыс. человек в течение 135 дней". Сейчас в стране находятся около 12-13 тыс. американских военнослужащих.

Кроме того, "Вашингтон подтверждает обязательства по поиску финансирования на ежегодной основе для обучения, консультирования и обеспечения экипировкой афганских сил безопасности".

"США будут воздерживаться от применения силы, угрожающей территориальной целостности страны или независимости государства, а также вмешательства во внутренние дела Афганистана", - говорится в заявлении.

США и талибы запланировали на субботу в столице Катара подписание соглашения о выводе войск из Афганистана и начале мирного процесса в стране. За подписанием будут следить наблюдатели из порядка 30 государств. От российской стороны на церемонии будет присутствовать спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов.
 
 
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США и страны НАТО полностью выведут свои войска с афганской территории в течение 14 месяцев.
 
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