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Быть эльфом не всегда удобно. С какими трудностями сталкиваются высокие люди?

01.03.2020 10:13 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Каким человеком нужно быть, чтобы не чувствовать вообще никаких неудобств? Вероятно, абсолютно стандартным во всём. Питаться тем, чем питается большинство, смотреть популярные фильмы, чтобы было о чём поговорить, быть среднего роста, чтобы подголовники располагались на нужной высоте, а ноги не упирались в находящееся впереди сиденье. 

Кстати, о росте. С ним постоянно возникают всякие неурядицы, если человек слишком низкий или слишком высокий. В этот раз мы решили выяснить, с какими трудностями сталкиваются люди, взирающие на других сверху вниз. 

«Я стоял в очереди два часа, чтобы прокатиться на американских горках. Когда настал мой черёд, оказалось, что я слишком высокий», 

Быть эльфом не всегда удобно. С какими трудностями сталкиваются высокие люди?
Фото: reddit.com/user/LiteralGiraffe 

«Стандартная дверь в Японии», 

Быть эльфом не всегда удобно. С какими трудностями сталкиваются высокие люди?
Фото: reddit.com/user/lifeisprobsahoax 

Быть эльфом не всегда удобно. С какими трудностями сталкиваются высокие люди?
Фото: reddit.com/user/rj_macready1982 

«Я и моя семья», 

Быть эльфом не всегда удобно. С какими трудностями сталкиваются высокие люди?
Фото: reddit.com/user/cnlcgraves 

«Несколько низковато», 

Быть эльфом не всегда удобно. С какими трудностями сталкиваются высокие люди?
Фото: reddit.com/user/patrickdm1998 

«Пока мой друг был в колледже, его родители сделали ремонт в ванной. Теперь они не могут понять, почему он больше не радуется, когда возвращается домой», 

Быть эльфом не всегда удобно. С какими трудностями сталкиваются высокие люди?
Фото: reddit.com/user/causa-sui 

«Иногда нам приходится опускаться на колени перед математикой», 

Быть эльфом не всегда удобно. С какими трудностями сталкиваются высокие люди?
Фото: reddit.com/user/Fboy_1487 

«Почему все сушилки для рук расположены так высоко?», 

Быть эльфом не всегда удобно. С какими трудностями сталкиваются высокие люди?
Фото: reddit.com/user/squeakim 

«Яо Мину с его 229 см роста приходится покупать велосипед, сделанный на заказ». 

Быть эльфом не всегда удобно. С какими трудностями сталкиваются высокие люди?Фото: reddit.com/user/Bearded_Fitness 

Если вдруг вам стало интересно, с какими трудностями сталкиваются низкие люди, узнать об этом можно здесь

Люди в материале: Яо Мин

 
 
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Каким человеком нужно быть, чтобы не чувствовать вообще никаких неудобств? Вероятно, абсолютно стандартным во всём. Питаться тем, чем питается большинство,...
 
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