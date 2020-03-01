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Быть эльфом не всегда удобно. С какими трудностями сталкиваются высокие люди?
Источник материала: СТВ
Каким человеком нужно быть, чтобы не чувствовать вообще никаких неудобств? Вероятно, абсолютно стандартным во всём. Питаться тем, чем питается большинство, смотреть популярные фильмы, чтобы было о чём поговорить, быть среднего роста, чтобы подголовники располагались на нужной высоте, а ноги не упирались в находящееся впереди сиденье.
Кстати, о росте. С ним постоянно возникают всякие неурядицы, если человек слишком низкий или слишком высокий. В этот раз мы решили выяснить, с какими трудностями сталкиваются люди, взирающие на других сверху вниз.
«Я стоял в очереди два часа, чтобы прокатиться на американских горках. Когда настал мой черёд, оказалось, что я слишком высокий»,
«Стандартная дверь в Японии»,
«Я и моя семья»,
«Несколько низковато»,
«Пока мой друг был в колледже, его родители сделали ремонт в ванной. Теперь они не могут понять, почему он больше не радуется, когда возвращается домой»,
«Иногда нам приходится опускаться на колени перед математикой»,
«Почему все сушилки для рук расположены так высоко?»,
«Яо Мину с его 229 см роста приходится покупать велосипед, сделанный на заказ».
Фото: reddit.com/user/Bearded_Fitness
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Каким человеком нужно быть, чтобы не чувствовать вообще никаких неудобств? Вероятно, абсолютно стандартным во всём. Питаться тем, чем питается большинство,...
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