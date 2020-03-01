Люксембург стал первой страной мира с бесплатным общественным транспортом

BBC . Об этом сообщает





Поездки в общественном транспорте будут бесплатными как для жителей, так и для гостей страны, за исключением пассажиров первого класса пригородных поездов.





На реализацию проекта правительство ежегодно будет выделять 41 млн евро - это бремя почувствуют на себе налогоплательщики.





Общая стоимость обслуживания общественного транспорта в Люксембурге составляет более 500 млн евро, поэтому правительство считает, что упущенная выручка от продажи билетов является относительно небольшой.





Стоимость одного билета в настоящее время составляет 2 евро, дневной проездной вдвое дороже. Многие работники получают субсидии на ежегодный проездной, поэтому мало кто тратит много средств на транспорт в Люксембурге.





Правительство Люксембурга называет несколько причин своего решения. Оно говорит, что это социальная мера, которая в большей степени коснется налогоплательщиков с высоким доходом.





Также правительство хочет разгрузить дороги: в Люксембурге на тысячу человек приходится больше авто, чем в любой другой стране ЕС. В течение пяти лет правительство планирует увеличить количество пассажиров общественного транспорта на 20%.





В Люксембурге живут 600 тысяч человек, почти 200 тысяч ежедневно пересекают границу из Франции, Бельгии и Германии для работы в стране.





Кроме того, этот шаг - предупреждение жителей Люксембурга об экологических проблемах.





Одной из ключевых целей проекта также является улучшение общественного транспорта с обещанием вложить почти 4 млрд евро в поезда в период с 2018 по 2027 год.





История с введением бесплатного проезда не является прецедентной, но впервые это сделает не город, а страна - хотя и маленькая.





Столица Эстонии Таллинн ввела бесплатный проезд в общественном транспорте в 2013 году, но только для местных жителей.





Северный французский город Дюнкерк с населением 200 тысяч человек ввел бесплатный проезд в 2018 году, количество пассажиров автобусов после этого резко увеличилось.