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Люксембург стал первой страной мира с бесплатным общественным транспортом

01.03.2020 10:12 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Люксембург с субботы, 29 февраля, вводит бесплатный проезд в общественном транспорте - автобусах, трамваях и пригородных поездах.

Об этом сообщает BBC.

Поездки в общественном транспорте будут бесплатными как для жителей, так и для гостей страны, за исключением пассажиров первого класса пригородных поездов.

На реализацию проекта правительство ежегодно будет выделять 41 млн евро - это бремя почувствуют на себе налогоплательщики.

Общая стоимость обслуживания общественного транспорта в Люксембурге составляет более 500 млн евро, поэтому правительство считает, что упущенная выручка от продажи билетов является относительно небольшой.

Стоимость одного билета в настоящее время составляет 2 евро, дневной проездной вдвое дороже. Многие работники получают субсидии на ежегодный проездной, поэтому мало кто тратит много средств на транспорт в Люксембурге.

Правительство Люксембурга называет несколько причин своего решения. Оно говорит, что это социальная мера, которая в большей степени коснется налогоплательщиков с высоким доходом.

Также правительство хочет разгрузить дороги: в Люксембурге на тысячу человек приходится больше авто, чем в любой другой стране ЕС. В течение пяти лет правительство планирует увеличить количество пассажиров общественного транспорта на 20%.

В Люксембурге живут 600 тысяч человек, почти 200 тысяч ежедневно пересекают границу из Франции, Бельгии и Германии для работы в стране.

Кроме того, этот шаг - предупреждение жителей Люксембурга об экологических проблемах.

Одной из ключевых целей проекта также является улучшение общественного транспорта с обещанием вложить почти 4 млрд евро в поезда в период с 2018 по 2027 год.

История с введением бесплатного проезда не является прецедентной, но впервые это сделает не город, а страна - хотя и маленькая.

Столица Эстонии Таллинн ввела бесплатный проезд в общественном транспорте в 2013 году, но только для местных жителей.

Северный французский город Дюнкерк с населением 200 тысяч человек ввел бесплатный проезд в 2018 году, количество пассажиров автобусов после этого резко увеличилось.
 
 
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Люксембург с субботы, 29 февраля, вводит бесплатный проезд в общественном транспорте - автобусах, трамваях и пригородных поездах.
 
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