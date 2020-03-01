Дело в начинке. Что знают о блинах известные белорусы?

Источник материала: Аргументы и факты

Денис Дудинский, телеведущий, актер, путешественник:

- Экзотические блины в любой стране экзотические - напихал в обычный блин кактус, вот и экзотический блин получился.

А так блины везде одинаковые - мука, вода и что-то там ещё... Хотя начинки тоже похожие - мясо, овощи, фрукты, «Нутелла». Вспомнил только эфиопскую ынджеру - это такая кислая лепешка. Как-то в Мексике подавали лепешки с жареными сверчками, но я их не ел...

Олег Гайдукевич, заместитель председателя комиссии по международным делам парламента, депутат:

- Я пеку по выходным блины всех видов - и с творогом, и оладушки, и обычные блины и драники! Блины меня научила печь бабушка, а драники - отец. Но не все гладко, один раз я испек блины, которые не стала есть даже моя собака, а она в принципе ест все на свете.

У мужчин от рецепта успех блина не всегда зависит, мне кажется. Я все делаю на глаз, никаких весов и измерений. Мука, сахар, соли чуть-чуть, одно яйцо, молоко или кефир - что найду в холодильнике. На воде невкусно, пробовал. Тесто должно быть густое, в моей семье любят, когда блины получаются потолще. Ну и сковорода обязательно нужна горячая, и никаких крышек. Жарить можно и на сале, и на сливочном масле, и на подсолнечном. Опять же - что найду в холодильнике.

Александра Кирсанова, дуэт «Александра и Константин»:

- Печём блины круглый год по зову желудка. Готовая смесь из магазина - скучно, но довольно съедобно. А если ещё со всякими вкусностями, то совсем прекрасно!