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Дело в начинке. Что знают о блинах известные белорусы?

01.03.2020 12:21 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Дело в начинке. Что знают о блинах известные белорусы?
Фото из открытых источников

Денис Дудинский, телеведущий, актер, путешественник:

- Экзотические блины в любой стране экзотические - напихал в обычный блин кактус, вот и экзотический блин получился.

Дело в начинке. Что знают о блинах известные белорусы?
Фото: Фото из открытых источников

А так блины везде одинаковые - мука, вода и что-то там ещё... Хотя начинки тоже похожие - мясо, овощи, фрукты, «Нутелла». Вспомнил только эфиопскую ынджеру - это такая кислая лепешка. Как-то в Мексике подавали лепешки с жареными сверчками, но я их не ел...

Олег Гайдукевич, заместитель председателя комиссии по международным делам парламента, депутат:

- Я пеку по выходным блины всех видов - и с творогом, и оладушки, и обычные блины и драники! Блины меня научила печь бабушка, а драники - отец. Но не все гладко, один раз я испек блины, которые не стала есть даже моя собака, а она в принципе ест все на свете.

Дело в начинке. Что знают о блинах известные белорусы?
Фото: Фото из открытых источников

У мужчин от рецепта успех блина не всегда зависит, мне кажется. Я все делаю на глаз, никаких весов и измерений. Мука, сахар, соли чуть-чуть, одно яйцо, молоко или кефир - что найду в холодильнике. На воде невкусно, пробовал. Тесто должно быть густое, в моей семье любят, когда блины получаются потолще. Ну и сковорода обязательно нужна горячая, и никаких крышек. Жарить можно и на сале, и на сливочном масле, и на подсолнечном. Опять же - что найду в холодильнике.

Александра Кирсанова, дуэт «Александра и Константин»:

- Печём блины круглый год по зову желудка. Готовая смесь из магазина - скучно, но довольно съедобно. А если ещё со всякими вкусностями, то совсем прекрасно!

Дело в начинке. Что знают о блинах известные белорусы?
Фото: Фото из открытых источников

 

 
 
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Фото из открытых источников Денис Дудинский, телеведущий, актер, путешественник: - Экзотические блины в любой стране...
 
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