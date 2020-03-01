Беларусь снизила экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты

Источник материала: Аргументы и факты

Ставка экспортной пошлины на сырую нефть составит $66,9 за 1 т (ранее - $78,5), сообщили на сайте правительства.



Пошлина на прямогонный бензин снижена с $43,1 до $36,7 за 1 т. На товарные бензины, легкие и средние дистилляты - с $23,5 до $20 за 1 т. Такая же пошлина установлена в отношении дизельного топлива, бензола, толуола, ксилолов, смазочных и прочих масел.



Ранее ставки вывозных таможенных пошлин в отношении сырой нефти и отдельных категорий товаров, выработанных из нефти, повышалась 1 февраля.

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