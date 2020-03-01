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Стоит поблагодарить родителей. Парень выиграл в конкурсе странных имён

01.03.2020 11:49 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Родители называли своего ребёнка очень странным именем. Спустя много лет это помогло парню стать победителем конкурса. 

Как сообщает Oddity Central, в мексиканском городе Мерида одна из пиццерий объявила конкурс на самые странные имена. Победителю обещались различные бонусы. 

В финал вышли четыре человека – Верцингеториз (Vercingetoriz), Нивея (Nivea), Бацибади (Bahtzibadi) и 003. Победителем оказался последний, его полное имя пишется так: Ноль Ноль Три Миллер Сантос Чабле (Cero Cero Tres Miller Santos Chablé). 

Сначала многие люди подумали, что парень пошутил или сам изменил себе имя, но 003 доказал, что авторами его имени являются родители. Миллер Сантос Чабле родился третьим из четырёх детей. Мать и отец не стали долго думать и решили, что раз он третий ребёнок, так его и следует назвать. 

Стоит поблагодарить родителей. Парень выиграл в конкурсе странных имён
Фото: facebook.com/caserapizza 

Правду о своём имени молодой человек узнал только в 15 лет. Пока юноша рос в США, родители и друзья называли его Бамбино, что с итальянского языка переводится как «Ребёнок» или «Парень». 

Когда 003 вернулся домой, семья решила, что пора показать сыну свидетельство о рождении. Сначала подросток не понял, что означает Ноль Ноль Три, но родители пояснили, что это его имя. Что на это ответил парень, история умалчивает. 

По словам молодого человека, всё могло быть ещё хуже. Сначала мать и отец планировали написать в графе «Имя» цифры «003», но им отказали, поскольку в имени могут быть только буквы. 

Сейчас Ноль Ноль Три не испытывает дискомфорта от своего имени. Хотя в школе над ним посмеивались, парень привык к этому имени, считает его частью себя и не собирается менять. Кроме того, по словам мексиканца, такое имя помогло найти ему хороших друзей.  

Возвращаясь к конкурсу, в награду юноша получил две пиццы, одна из них сделана в форме имени Ноль Ноль Три. После победы молодой человек стал знаменитостью в соцсетях, но для него эта вспышка интереса не стала первой, поскольку девять лет назад он уже появлялся на телевидении из-за своего редкого имени. 

Хотя большинство родителей дают своим детям вполне обычные имена, иногда встречаются и такие, которые желают сделать своего ребёнка особенным.

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Люди в материале: Верцингеториз, Vercingetoriz, Нивея, Nivea, Бацибади, Bahtzibadi, Ноль Ноль Три Миллер Сантос Чабле, Cero Cero Tres Miller Santos Chablé

 
 
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Родители называли своего ребёнка очень странным именем. Спустя много лет это помогло парню стать победителем конкурса.  Как сообщает Oddity Central, в мексиканском...
 
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