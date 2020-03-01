Плюс 2,5 яйца. В Беларуси пересмотрели наборы потребительских корзин

Источник материала: Аргументы и факты

Потребительская корзина – это научно обоснованный сбалансированный набор товаров и услуг, который должен удовлетворять функциональные потребности человека в определенные временные периоды исходя из тех условий, которые сложились в стране. Она включает продукты питания, одежду и обувь, лекарства, ЖКУ, бытовые услуги, расходы на транспорт и связь и т. д.

Исходя из перечня устанавливается минимальный потребительский бюджет. Теоретически этой суммы должно хватить, чтобы купить все необходимое. Бюджет систематически пересматривается. Для людей разного возраста и социального статуса он различается. Например, если речь идёт о пенсионерах, то на период с 1 февраля по 30 апреля 2020 года он составляет 375,65 рубля в месяц. Для трудоспособного населения тот же показатель – 479,88 руб., для студента – 355,65 руб.

Больше овощей

С 1 марта 2020 года в Беларуси вступает в силу Постановление Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 10 января 2020 года №2, которым вносятся изменения в Постановление Минтруда от 14 декабря 2009 года №146 «Об утверждении состава потребительских корзин и признании утратившими силу некоторых постановлений Министерства труда Республики Беларусь, Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь».

Так, по новым нормам пенсионерам полагается больше хлеба. Раньше объем годового потребления пшеничного хлеба составлял 40,2 килограмма, с 1 марта 2020 года – 40,9 кг. То есть добавили 700 граммов.

Прибавили и овощей. Раньше считалось, что нужно употреблять в год 18,3 кг капусты и по 14,6 кг моркови и свеклы соответственно. Норму по капусте подняли до 19 кг, по моркови – до 15,3 кг, по свекле – до 15,7 кг.

Объёмы потребления молока и кисломолочных продуктов остались те же - 62,1 и 65,7 кг в год соответственно. Количество яиц немного увеличилось – с 160,6 до 163,1. Откуда в яйцах берётся это «0,1», остаётся только догадываться.

Не изменились нормы колбасы (7,3 кг), говядины (15,7 кг), свинины (5,5), субпродуктов (1,8 кг), птицы (13,1 кг) и свежей рыбы (8 кг). Зато пенсионерам предложили есть больше фруктов: не 29,2 кг, как раньше, а 32,9. Прирост - целых 3,7 кг.

Пенсионерам добавили 1 кг стирального порошка. Согласно прежней корзине в год полагалось использовать 3 кг, сейчас - 4 кг. На 0,25 л выросло количество жидких синтетических моющих средств.





Много новаций в наборе ЖКУ. К уже существующим позициям добавили техническое обслуживание лифта, электроэнергию, потребляемую на работу лифта, электроэнергию, потребляемую на освещение вспомогательных помещений и работу оборудования (за исключением лифтов), санитарное содержание вспомогательных помещений жилого дома. Раньше этих услуг в корзине просто не было.