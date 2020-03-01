Запрет на лов щуки вводится с 1 марта в большинстве регионов Беларуси

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Охранные меры связаны с началом нереста у данного вида.

Щука идет на нерест раньше других весенне-нерестующих рыб, поскольку не так требовательна к прогреву воды, а иногда нерестится даже подо льдом, сообщили в Госинспекции охраны животного и растительного мира при президенте Республики Беларусь.

Вылов щуки во время нерестового запрета влечет серьезную ответственность. За каждую незаконно добытую особь взыскивается вред в тройном размере – по 9 базовых величин (243 рубля). Также нарушителю может быть назначен штраф в размере до 50 базовых величин, согласно ст.15.35 КоАП РБ.