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Запрет на лов щуки вводится с 1 марта в большинстве регионов Беларуси

01.03.2020 13:48 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Запрет на лов щуки вводится с 1 марта в большинстве регионов Беларуси
Фото из открытых источников

Охранные меры связаны с началом нереста у данного вида.

Щука идет на нерест раньше других весенне-нерестующих рыб, поскольку не так требовательна к прогреву воды, а иногда нерестится даже подо льдом, сообщили в Госинспекции охраны животного и растительного мира при президенте Республики Беларусь.

Вылов щуки во время нерестового запрета влечет серьезную ответственность. За каждую незаконно добытую особь взыскивается вред в тройном размере – по 9 базовых величин (243 рубля). Также нарушителю может быть назначен штраф в размере до 50 базовых величин, согласно ст.15.35 КоАП РБ.

Причинение вреда на сумму 100 и более базовых величин влечет уголовную ответственность по ст.281 УК РБ и еще более суровые санкции. 

Запрет на лов щуки вводится с 1 марта в большинстве регионов Беларуси
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С 1 марта по 15 апреля щуку нельзя будет ловить во всех регионах, кроме Витебщины. В Витебской области запрет будет действовать с 9 марта по 25 апреля.
 
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