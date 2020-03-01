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Дашко: закон «О правах инвалидов и их социальной интеграции» даст людям с инвалидностью больше возможностей для трудоустройства

01.03.2020 14:48 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В Бресте работает три небольших предприятия, на которых трудятся люди с ограниченными возможностями. Предприятия не могут трудоустроить всех желающих, и брестчане становятся в очередь, чтобы получить работу. Этот вопрос один из тех, с которыми избиратели приходят на прием к депутату. После принятия закона «О правах инвалидов и их социальной интеграции» человек с ограниченными возможностями получит право включиться в обычный трудовой коллектив, трудоустройство — это высшая форма социализации инвалидов. Об этом сообщил депутат Палаты представителей Национального собрания по Брестскому-Восточному округу № 3, член Постоянной комиссии по труду и социальным вопросам Анатолий Дашко, который сегодня в Бресте провел прием граждан.

Дашко: закон «О правах инвалидов и их социальной интеграции» даст людям с инвалидностью больше возможностей для трудоустройства

— Будучи депутатом ПП НС шестого созыва, получилось помочь найти работу троим жителям Бреста с инвалидностью. Эта проблема характерна для всех областей Беларуси. В стране проживают 572 тысячи людей с инвалидностью. Около 200 тысяч человек находятся в трудоспособном возрасте, из них 113 тысяч по состоянию здоровья могут трудиться, но реально работают только 60% от этого количества. В новом законе предусматривается квотирование рабочих мест на трудоустройство инвалидов, предприятию будет доводиться квота, это мировая практика, — уточнил Анатолий Дашко.

Напомним, в 2015 году Беларусь присоединилась к Конвенции ООН о правах инвалидов. Одно из основных направлений по созданию равных условий для людей с ограниченными возможностями — совершенствование законодательной базы. Ожидается, что в ближайшее время депутаты приступят к первому чтению закона, который призван повысить социальные стандарты общества.

Анатолий Дашко отметил, что после избрания его депутатом ПП НС седьмого созыва он уже провел три встречи в трудовых коллективах и три приема граждан:

— Во время встреч избиратели, как правило, интересуются законами, которые будут приняты в ближайшее время. А подавляющее число обращений в округе — личного характера. Они касаются трудоустройства, работы ЖКХ, приватизации жилья, пенсионного обеспечения, а также взаимоотношений в семье. 

 
Теги: Брест
 
 
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