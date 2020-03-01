Число рабочих мест с вредными условиями труда на предприятиях области сократилось

Как сообщили в комитете по труду, занятости и социальной защите облисполкома, в минувшем году в рамках реализации мероприятий, направленных на выполнение Государственной программы о социальной защите и содействии занятости населения на 2016–2020 годы, организациями коммунальной и частной форм собственности израсходовано более 55 миллионов рублей, что позволило привести в соответствие с требованиями санитарно-гигиенических нормативов рабочие места для 2 506 работающих. Улучшены условия труда для 881 работающего, ликвидировано свыше 1 190 рабочих место с вредными и опасными условиями труда.
Кроме того, в регионе создано 28 базовых организаций по охране труда, открыты и переоснащены 31 кабинет и 259 уголков по охране труда, построены и реконструированы 243 санитарно-бытовых помещения.
В рамках дней охраны труда члены комиссий по профилактике производственного травматизма и профессиональной заболеваемости при облисполкоме и горрайисполкомах посетили более 140 организаций. При горрайисполкомах создана и работает 21 мобильная группа по оказанию практической и методической помощи в обеспечении соблюдения законодательства по охране труда. За 2019 год ими проведено 1852 обследования организаций области. В ходе данных обследований выявлено свыше 20 тысяч нарушений правил и норм по охране труда.
Тревожная статистика
Несмотря на проводимую работу, по итогам прошлого года в области в результате несчастных случаев на производстве погибли 20 человек, 88 получили тяжелые травмы.
В минувшем году наибольшее количество погибших и получивших тяжелые травмы на производстве зарегистрировано в организациях сельского хозяйства, а также строительства, лесного хозяйства и в субъектах малого предпринимательства и без ведомственной подчиненности.
Большинство погибших и тяжело травмированных находились в возрасте от 41 года и старше.
В числе самых травмоопасных профессий – водитель автомобиля, подсобный рабочий, слесарь-ремонтник, тракторист-машинист, животновод, рабочие строительных профессий.
Сам себе враг
Несчастные случаи на производстве зарегистрированы и в нынешнем году. По-прежнему имеются факты нарушения требований безопасности, трудовой и производственной дисциплины при выполнении работ на высоте.
– Проверки по фактам производственного травматизма показывают: нередко в случившемся виноваты сами пострадавшие. Иногда люди просто игнорировали выданные им средства защиты, которые необходимы для их же безопасности, – отмечает председатель комитета по труду, занятости и социальной защите облисполкома Сергей Пацевич. – К примеру, в ОАО «Щорсы» Новогрудского района на строительном объекте «Реконструкция МТФ «Загорье» при установке деревянного настила на крыше здания смертельные повреждения получил 41-летний плотник ОАО «Новогрудское СМУ», он наступил на пластиковый светопрозрачный шифер, провалился и упал с высоты шесть метров на бетонный пол.