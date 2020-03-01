Число рабочих мест с вредными условиями труда на предприятиях области сократилось

В рамках дней охраны труда члены комиссий по профилактике производственного травматизма и профессиональной заболеваемости при облисполкоме и горрайисполкомах посетили более 140 организаций. При горрайисполкомах создана и работает 21 мобильная группа по оказанию практической и методической помощи в обеспечении соблюдения законодательства по охране труда. За 2019 год ими проведено 1852 обследования организаций области. В ходе данных обследований выявлено свыше 20 тысяч нарушений правил и норм по охране труда.

Несмотря на проводимую работу, по итогам прошлого года в области в результате несчастных случаев на производстве погибли 20 человек, 88 получили тяжелые травмы.

В минувшем году наибольшее количество погибших и получивших тяжелые травмы на производстве зарегистрировано в организациях сельского хозяйства, а также строительства, лесного хозяйства и в субъектах малого предпринимательства и без ведомственной подчиненности.

Большинство погибших и тяжело травмированных находились в возрасте от 41 года и старше.

В числе самых травмоопасных профессий – водитель автомобиля, подсобный рабочий, слесарь-ремонтник, тракторист-машинист, животновод, рабочие строительных профессий.