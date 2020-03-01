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Законы февраля. Что изменилось: ставка рефинансирования, служба в армии

01.03.2020 11:57 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Законы февраля. Что изменилось: ставка рефинансирования, служба в армии
Фото из открытых источников

Вклады

С 9% до 8,75% годовых снижена ставка рефинансирования (СР) Национального банка Республики Беларусь. Соответствующее постановление приняло Правление регулятора 12 февраля 2020 года. Нововведение вступило в силу 19 февраля.

- Размер СР служит ориентиром при проведении кредитных операций реальному сектору экономики. Чем ниже ставка, тем ниже проценты по большинству кредитов, выдаваемых банками населению и организациям. С падением СР сокращаются и доходы по вкладам, ставка по которым привязана к данному показателю.

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Служба

- 10 февраля 2020 г. был подписан Указ №48 «О повышении уровня социальной защиты граждан в связи с призывом на срочную военную службу, службу в резерве». Документ устанавливает: с 1 января 2020 года военнослужащие, проходящие срочную военную службу, подлежат обязательному государственному социальному страхованию на случай достижения пенсионного возраста, инвалидности и потери кормильца. Указ также определил порядок уплаты обязательных страховых взносов за периоды срочной военной службы. Это позволит засчитывать такие периоды в страховой стаж, необходимый для определения права на трудовую пенсию.

По словам эксперта, предусмотрены гарантии и для членов семей военнослужащих, проходящих срочную военную службу: за ними сохраняется право пользования жилыми помещениями государственного жилищного фонда в общежитиях, предоставленных военнослужащим в связи с трудовыми (служебными) отношениями на период их службы.

- Вышеприведённые положения Указа №48 вступили в силу сразу после его официального опубликования — 13 февраля 2020 г., однако  нормы об обязательном социальном страховании распространяют свое действие на отношения, возникшие с 1 января 2020 г.

Спустя 3 месяца после официального опубликования Указа №48 вступят в силу и его подп. 1.3-1.4. Они предусматривают для граждан, прошедших срочную военную службу, службу в резерве, преимущественное право выбора места работы по специальности при распределении по завершении получения образования.

- Таким гражданам в год увольнения либо в год, следующий за годом увольнения, при наличии среднего балла в документе об образовании не ниже 6 баллов и по рекомендации воинских частей предоставлено право на обучение на факультетах довузовской подготовки, подготовительных отделениях, подготовительных курсах в государственных учреждениях среднего специального и высшего образования за счет средств республиканского и (или) местных бюджетов.

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Работа

- С 6 февраля 2020 г. вступило в силу Постановление Совмина от 1 февраля 2020 г. №66 «Об утверждении специфических санитарно-эпидемиологических требований». Так, к примеру, указанными требованиями предусмотрено, что для обеспечения воздухообмена, выполнения технологических операций свободная площадь помещения на одного работающего должна составлять не менее 4,5 кв. м.

Беременным женщинам создаются условия труда, исключающие их контакт:

  • • с производственными факторами, не отвечающими гигиеническим нормативам;
  • • с наркотическими анальгетиками, противоопухолевыми лекарственными средствами, средствами защиты растений;
  • • с биологическими факторами (патогенными микроорганизмами, нерегламентированными биологическими веществами).

 

 
 
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