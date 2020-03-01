Япония в марте начнет применять экспресс-тест для выявления коронавируса за 15 минут

– Мы намерены расширить наши возможности по диагностике. В течение марта внедрим новый тест, позволяющий поставить диагноз в течение 15 минут, – уточнил премьер-министр. Сейчас лаборатории страны позволяют делать около 4 тысяч тестов на коронавирус в течение суток.
По словам премьер-министра, правительство Японии выделит дополнительные средства на борьбу с распространением
Общее число заразившихся коронавирусом в Японии превысило 940, умерли 11 человек. Большинство инфицированных (705) – это пассажиры и экипаж круизного судна Diamond Princess. Вирус выявлен у жителей 23 из 47 японских префектур.