В матче плей-офф КХЛ произошла массовая драка

Источник материала: Tut.by

В матче первого раунда Кубка Гагарина «Барыс» на своем льду обыграл всухую обыграл «Металлург» (4:0), игра заполнилась, в том числе, массовой дракой, пишет allhockey.ru.

Хозяева забросили четвертую шайбу в большинстве в концовке третьего периода. После того как судья произвел вбрасывание в центральном круге, хоккеисты «Металлурга» набросились на соперников. На льду произошла массовая драка, в которой участвовали обе пятерки соперников.