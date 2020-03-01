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В матче плей-офф КХЛ произошла массовая драка

01.03.2020 18:25 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В матче первого раунда Кубка Гагарина «Барыс» на своем льду обыграл всухую обыграл «Металлург» (4:0), игра заполнилась, в том числе, массовой дракой, пишет allhockey.ru.

Хозяева забросили четвертую шайбу в большинстве в концовке третьего периода. После того как судья произвел вбрасывание в центральном круге, хоккеисты «Металлурга» набросились на соперников. На льду произошла массовая драка, в которой участвовали обе пятерки соперников.

 
 
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«Барыс» на своем льду обыграл всухую обыграл «Металлург» (4:0).
 
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