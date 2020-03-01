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И польский и украинский маршруты доставки нефти по трубе будут на $15-20 дороже
Источник материала: Партизан
Интермодальная перевозка, т.е. с перегрузкой нефти из танкера в нефтепровод при покупке сырья без смягчающей экспортной пошлины будет означать для Беларуси недешевое предприятие. Без разницы чья нефть — из-за такого маршрута она будет стоить на $15-20 дороже.
Такое мнение изданию «Взгляд» высказал ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович, пишет
По оценке эксперта, использование литовского терминала в Клайпеде с перегрузкой нефти на железную дорогу, выходит еще дороже.
«Все это дает прибавку к стоимости барреля нефти где-то в $15 по сравнению с закупками Беларуси из России. Я считаю, что экономически — это не рационально. На такое можно пойти только временно и по каким-то узким политическим причинам», — резюмирует Митрахович.
По его расчетам, маршрут через Украину добавит примерно $10 долларов к цене нефти.
Дело в том, что нефтепровод «Одесса — Броды» после эксперимента с венесуэльской нефтью в 2011 году больше никогда не работал. Более того, из него выкачали даже техническую нефть, без которой невозможна прокачка. Это значит, что Беларуси придется купить дополнительно нефть для загрузки нефтепровода и его работы.
«В итоге это все равно будет дороже примерно на $15 за тонну, чем поставка российской нефти. Какую бы нефть Беларусь ни покупала — хоть норвежскую, хоть азербайджанскую, она все равно будет дороже для Лукашенко, по крайней мере, пока не закончится налоговый маневр в России, но до этого еще пять лет».
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Интермодальная перевозка, т.е. с перегрузкой нефти из танкера в нефтепровод при покупке сырья без смягчающей экспортной пошлины будет означать для Беларуси...
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