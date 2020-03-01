Площадка под Национальный стадион готова: пока там нет техники – только лужи и грязь

В Минске скоро появится Национальный футбольный стадион, который Китай любезно подарил Беларуси. Обо всем договорился лично Александр Лукашенко. Ведь, по словам президента, стране негоже жить без чисто футбольной арены.

Проект арены показали еще прошлой весной на встрече Лукашенко и Си Цзиньпина в Китае. Вмещать она будет 33 тысячи, а выглядеть так:

«Я попросил, чтобы они были с китайским колоритом – стадион, бассейн, идет проработка этих вопросов. Китайцы делают проект, чтобы под ключ, я просил именно так, как подарок белорусскому народу», – рассказывал Александр Григорьевич.





Вместе со футбольным стадионом китайцы возведут белорусам бассейн международного стандарта. Такой щедрый двойной подарок оценивается в 235 млн долларов.





В августе Лукашенко издал соответствующие указы – и возле стадиона «Трактор» началась подготовка к большой стройке. В конце января первый этап работ завершился. Сейчас площадка ждет прибытия техники и строителей. По словам председателя Мингорисполкома Анатолия Сивака, собирать стадион начнут уже совсем скоро.





«В первом полугодии нынешнего года по межправительственному соглашению начнутся работы по созданию стадиона, проектирование которого сейчас завершается», – рассказал порталу «Минск-Новости» Сивак.





Фотограф Анна Занкович побывала на улице Ванеева и запечатлела, как выглядит территория будущего главного футбольного стадиона Беларуси.