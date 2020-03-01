Япония в марте начнет применять экспресс-тест для выявления коронавируса за 15 минут

Источник материала: Вороновская газета

Премьер-министр страны Синдзо Абэ рассказал, что правительство собирается выделить дополнительные средства на борьбу с распространением вируса и принять различные экономические меры для поддержки бизнеса, сообщаетсо ссылкой на ТАСС.

Японские специалисты собираются в течение марта начать применять экспресс-тест, который позволит выявить наличие или отсутствие коронавируса у человека за 15 минут.

– Мы намерены расширить наши возможности по диагностике. В течение марта внедрим новый тест, позволяющий поставить диагноз в течение 15 минут, – уточнил премьер-министр. Сейчас лаборатории страны позволяют делать около 4 тысяч тестов на коронавирус в течение суток.

По словам премьер-министра, правительство Японии выделит дополнительные средства на борьбу с распространением вируса и примет различные экономические меры для поддержки бизнеса. В стране закрыты школы, парки развлечений, музеи, приостановлены публичные мероприятия.

Общее число заразившихся коронавирусом в Японии превысило 940, умерли 11 человек. Большинство инфицированных (705) – это пассажиры и экипаж круизного судна Diamond Princess. Вирус выявлен у жителей 23 из 47 японских префектур.