|
Япония в марте начнет применять экспресс-тест для выявления коронавируса за 15 минут
01.03.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Премьер-министр страны Синдзо Абэ рассказал, что правительство собирается выделить дополнительные средства на борьбу с распространением вируса и принять различные экономические меры для поддержки бизнеса, сообщает
Японские специалисты собираются в течение марта начать применять экспресс-тест, который позволит выявить наличие или отсутствие коронавируса у человека за 15 минут.
– Мы намерены расширить наши возможности по диагностике. В течение марта внедрим новый тест, позволяющий поставить диагноз в течение 15 минут, – уточнил премьер-министр. Сейчас лаборатории страны позволяют делать около 4 тысяч тестов на коронавирус в течение суток.
По словам премьер-министра, правительство Японии выделит дополнительные средства на борьбу с распространением
Общее число заразившихся коронавирусом в Японии превысило 940, умерли 11 человек. Большинство инфицированных (705) – это пассажиры и экипаж круизного судна Diamond Princess. Вирус выявлен у жителей 23 из 47 японских префектур.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Премьер-министр страны Синдзо Абэ рассказал, что правительство собирается выделить дополнительные средства на борьбу с распространением вируса и принять...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)