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Япония в марте начнет применять экспресс-тест для выявления коронавируса за 15 минут

01.03.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Япония в марте начнет применять экспресс-тест для выявления коронавируса за 15 минут

Премьер-министр страны Синдзо Абэ рассказал, что правительство собирается выделить дополнительные средства на борьбу с распространением вируса и принять различные экономические меры для поддержки бизнеса, сообщает sb.by со ссылкой на ТАСС.
 
Японские специалисты собираются в течение марта начать применять экспресс-тест, который позволит выявить наличие или отсутствие коронавируса у человека за 15 минут.

– Мы намерены расширить наши возможности по диагностике. В течение марта внедрим новый тест, позволяющий поставить диагноз в течение 15 минут, –  уточнил премьер-министр. Сейчас лаборатории страны позволяют делать около 4 тысяч тестов на коронавирус в течение суток.

По словам премьер-министра, правительство Японии выделит дополнительные средства на борьбу с распространением вируса и примет различные экономические меры для поддержки бизнеса. В стране закрыты школы, парки развлечений, музеи, приостановлены публичные мероприятия.

Общее число заразившихся коронавирусом в Японии превысило 940, умерли 11 человек. Большинство инфицированных (705) – это пассажиры и экипаж круизного судна Diamond Princess. Вирус выявлен у жителей 23 из 47 японских префектур.

 

 

#коронавирус #экспресс-тест
www.sb.by

 
 
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Премьер-министр страны Синдзо Абэ рассказал, что правительство собирается выделить дополнительные средства на борьбу с распространением вируса и принять...
 
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