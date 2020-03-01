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В последнем спарринге в Турции минское «Динамо» пропустило гол на 40-й секунде
Источник материала: Tut.by
Минское «Динамо» в Турции сыграло последний товарищеский матч и со счетом 0:1 проиграло юрмальскому «Спартаку». Единственный гол был забит на первой минуте игры.
«Динамо-Минск» — «Спартак» (Юрмала) — 0:1
Таким образом, на турецком сборе команда Сергея Гуренко добыла только одну победу, над луцкой «Волынью».
Напомним, в первом матче на сборах в России
Команда 8 февраля в Минске
Во время второго сбора
29 февраля команда провела предпоследний спарринг,
Напомним, что столичный клуб новый сезон откроет 9 марта кубковым матчем против БАТЭ дома, а 14 марта состоится ответная игра в «Борисов-Арене».
Как минское «Динамо» обновлялось в межсезонье
Клуб пребывает в ожидании «шальных» денег от новых владельцев, о которых шла речь всю вторую половину 2019 года. Однако они пока не пришли. Министерство спорта и туризма
Минское «Динамо» подало лицензионные документы на участие в чемпионате. Является ли Мингорисполком акционером команды — неизвестно. Если да, то ФК «Минск» понизят в классе, так как команда также принадлежит городу.
Впрочем, во время
В период неопределенности команда продолжает готовиться к новому сезону. На капитанском мостике остался Сергей Гуренко.
Контракт с минским «Динамо» подписал 21-летний полузащитник
Также команда усилилась 27-летним хорватским
15 февраля клуб объявил о присоединении к дружине
По соглашению сторон был
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«Динамо» не смогло забить в заключительном мачте сбора, одержав в Турции всего одну победу.
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