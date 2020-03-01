В последнем спарринге в Турции минское «Динамо» пропустило гол на 40-й секунде

Источник материала: Tut.by

Минское «Динамо» в Турции сыграло последний товарищеский матч и со счетом 0:1 проиграло юрмальскому «Спартаку». Единственный гол был забит на первой минуте игры.



Фото: ФК "Динамо" (Минск)

«Динамо-Минск» — «Спартак» (Юрмала) — 0:1





Таким образом, на турецком сборе команда Сергея Гуренко добыла только одну победу, над луцкой «Волынью».

Напомним, в первом матче на сборах в России «Динамо» проиграло команде ФНЛ «Авангард» со счетом 2:4 и со счетом 6:2 разгромило ФК «Медик» .

Команда 8 февраля в Минске сыграла против «Витебска» , голов забито не было. А 11 февраля также безголевой ничьей завершился товарищеский матч против «Белшины» .

Во время второго сбора динамовцы сыграли вничью 1:1 с эстонской «Левадией». Были разбиты московскими одноклубниками — 0:4. А вот питерскому «Зениту» команда Гуренко не проиграла — 1:1.

29 февраля команда провела предпоследний спарринг, обыграв луцкую «Волынь» со счетом 3:2 . В этом матче гол забил южнокорейский новичок «Динамо».

Напомним, что столичный клуб новый сезон откроет 9 марта кубковым матчем против БАТЭ дома, а 14 марта состоится ответная игра в «Борисов-Арене».

Как минское «Динамо» обновлялось в межсезонье

Клуб пребывает в ожидании «шальных» денег от новых владельцев, о которых шла речь всю вторую половину 2019 года. Однако они пока не пришли. Министерство спорта и туризма опровергло слухи о том , что ведомство станет акционером футбольного клуба.

Минское «Динамо» подало лицензионные документы на участие в чемпионате. Является ли Мингорисполком акционером команды — неизвестно. Если да, то ФК «Минск» понизят в классе, так как команда также принадлежит городу.

Впрочем, во время жеребьевки грядущего чемпионата и «Минск», и «Динамо-Минск» были представлены в корзинах.

В период неопределенности команда продолжает готовиться к новому сезону. На капитанском мостике остался Сергей Гуренко.

Контракт с минским «Динамо» подписал 21-летний полузащитник Иван Бахар . Из БАТЭ в команду пришел защитник Алексей Риос . Из Греции в Беларусь вернулся форвард Евгений Шикавка , став игроком минского «Динамо».

Также команда усилилась 27-летним хорватским защитником Карло Бручич и словенским защитником , двухметровым Михой Горопевшеком.

15 февраля клуб объявил о присоединении к дружине двух сербских футболистов : защитника Доминика Динги и полузащитника Марко Павловски. А через два дня 20-летний полузащитник Ким Чжун Ен из Южной Кореи подписал контракт с минским «Динамо».

По соглашению сторон был расторгнут контракт с нападающим Егором Зубовичем.