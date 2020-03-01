Две женщины не поделили парковку в Кобрине и попали в необычное ДТП

Источник материала: Аргументы и факты

Необычное дорожно-транспортное происшествие произошло 28 февраля в Кобрине. Стоявшие друг напротив друга автомобили одновременно начали выезжать и столкнулись. Видео нелепого столкновения выложил в Интернет местный провайдер.

В ролике видно, как женщина и ее семья усаживаются в «универсал» темного цвета на парковке. В то же время еще одна женщина идет к своей «малолитражке», которая была припаркована напротив. Не видя друг друга, женщины выруливают и сталкиваются.

Вероятно, повреждения оказались несерьезными. После непродолжительной беседы оба водителя уехали, не вызывая ГАИ.