Авторский эксклюзив от лучших мастеров. Как в Гродно прошел международный фестиваль ремесленников «Казюкі-2020» (+видео)

Источник материала: Вороновская газета

Гродно прошел международный фестиваль ремесленников «Казюкі-2020» (+видео)" width="597" height="362">



В первый весенний день площадь Ленина в Гродно превратилась в большую ярмарочную площадку. Здесь собрались гости и участники международного фестиваля ремесленников «Казюкі-2020». Этот год для фестиваля стал юбилейным – уже в 20-й раз в Гродно съехались мастера со всей Беларуси и стран ближнего зарубежья, чтобы показать свои лучшие работы. Фестиваль фактически открывает для ремесленников новый сезон и задает тон ярмарочной торговле на год вперед.





Участие в фестивале приняли более 220 мастеров и ремесленников из Беларуси, Украины, России и впервые из Литвы.





Каждая вещица, представленная к продаже, – авторский эксклюзив. Здесь можно было найти изделия из дерева, глины, металла, камня и других материалов. Изделия ручной работы пользуются спросом и большой популярностью не только у белорусов, но и наших ближайших соседей. Ромуальд Буель с братом приехали на ярмарку ремесленников из Вильнюса. Литовские мастера возрождают давнее ремесло – плетение из лозы.





– На профессиональном уровне занимаемся этим уже около пяти лет, но сам навык передался еще от дедушки. Он показывал нам, как выращивать лозу, как подготовить ее для дальнейшей работы, – рассказал Ромуальд. – Выращиваем лозу сами, зимой плетем из нее корзиночки, а летом продаем. Наши изделия украшают дома в Германии и Чехии. В Гродно свои работы привезли впервые.

Среди товаров литовцев не только изделия из лозы: здесь и фигурки из дерева, разноцветные деревянные гирлянды для приусадебного участка.





Торговля на площади началась практически с самого утра, но официальный старт мероприятию дали ближе к обеду. Торжественная церемония открытия сопровождалась давними обрядами и костюмированной театрализацией – со сцены приветствовал гостей и участников фестиваля его родоначальник пан Казимир, сын великого короля Казимира IV и внук Ягайлы. Он пожелал ремесленникам хороших покупателей и бойкой торговли.

Несколько лет назад на «Казюках» возродили обряд посвящения молодых ремесленников в ряды опытных умельцев. Продолжили его и на юбилейном фестивале. Согласно регламенту обряда молодой ремесленник представляет опытным мастерам свои изделия для оценки. Если качество работы на высоте, ремесленника бьют большой деревянной ложкой по ладони, если же нет – по лбу.





Молодому ремесленнику из Гродно мастеру по дереву Игорю Курлене предстояло пройти это испытание впервые. Посвящал его в ряды опытных умельцев коллега по цеху Павел Комарец. Кстати, опытный ремесленник стал автором большой подковы – «Брамы поспеху», которую изготовил к юбилейным «Казюкам». Она олицетворяет еще одну славянскую традицию, согласно которой самый успешный ремесленник проходил через ярмарочные ворота, чем сулил удачу и везение всем последовавшим за ним. Первым прошел под импровизированной подковой сам мастер Павел Комарец.





– Ремесленником был и мой дедушка – работал он в основном с камнем и деревом. Мне нравилось наблюдать за его работой, пробовать что-то самому. В школе интерес к этому ремеслу усилился и во многом благодаря моему педагогу по трудовому обучению. Первое, чему он меня научил, – правильно точить инструменты, потом давал заготовку и учил вырезать по дереву. Сначала это было для меня лишь увлечением. Более серьезно занимаюсь ремесленничеством около пяти лет.

Главное правило, которым охотно делится мастер, – не начинать работу без настроения. Бывает так, что хочется что-то сделать, но если заготовка выскользнула из рук и упала, тогда лучше отложить ее на время в сторону. Работает мастер со всеми породами деревьев, что растут в Беларуси. Например, для разделочных досок лучшим считаются граб, дуб и ясень. Некоторые виды изделий требуют использования более гибких пород дерева.

Своими секретами древнего ремесла поделился и посвященный в мастера Игорь Курленя. Умелец стал работать с деревом еще в школьные годы.





– В разные годы я работал резчиком по дереву, изготавливал мебель, а потом решил заниматься своим хобби в качестве ремесленника. Нравится делать кухонную утварь – все это представил сегодня на ярмарке. Работаю в основном с твердыми породами лиственных деревьев – это дуб, ясень. Самый главный критерий при их производстве – правильно высушить материал для заготовок. Если соблюдать технологию, то изделие будет долговечным и прочным.

Еще одной новинкой нынешнего фестиваля стала дегустация натуральной медовухи, сладких угощений и травяного чая. И если горячим чаем потчевали гродненские умельцы, то медовуху на ягодах и халву из семечек подсолнечника ручной работы привезли на «Казюкі» аж из Витебской области. У ремесленника Сергея Казимирского из Докшиц своя пасека из 27 пчелиных семей и множество авторских рецептов угощений.



– Медовуху делаем на таких ягодах, как голубика, боярышник, бузина, вишня. Крепость у напитков разная, все зависит от того, сколько настаивается напиток. Всему, что сегодня умею сам, учился у деда. Интересоваться тем, что он делал, начал еще в детстве и пронес это умение через всю жизнь. Мое увлечение поддержала и супруга. Она делает домашние сладости – конфеты, печенье, в том числе халву из семечек. Все натуральное с добавлением домашнего меда.

Заскучать во время фестиваля было практически невозможно: на изучение ассортимента даже подготовленному покупателю с конкретной целью понадобилось много времени. Найти милую сердцу вещицу совсем не сложно – каждый товар уникален и обладает высоким качеством.

А за настроение отвечали песенные коллективы – со сцены мелодично лилась белорусская, русская, польская музыка.

Юлия ТИМОЩУК

Фото: Яна ХВЕДЧИНА и БЕЛТА, видео Яна ХВЕДЧИНА https://grodnonews.by/